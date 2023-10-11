秘魯警破台籍詐團 44人獲救

秘魯警方破獲台籍詐團，救出四十四名被拘禁的亞洲人。 （法新社） 秘魯警方九日宣布破獲台籍詐騙集團，逮捕六名台籍和二名秘魯籍嫌犯，救出四十四名被拘禁的亞洲人，包括四十三名馬來西亞人和一名台灣人；外交部表示，我國駐處於獲悉國人遭拘捕後，已備妥人道物資派員前往探視並了解案情，同時提供包括推薦律師等必要協助，確保國人應有權益。

刑事局前天接獲外交部駐秘魯台北經濟文化辦事處通報，指本月七日秘魯警方在首都利馬查獲詐團約五十人，部分是台籍，但未收到犯嫌或被害人身分、詐欺及人口販運手法等資料。刑事局在秘魯無派駐人員，正透過外交部聯繫，希望與秘魯當局建立窗口掌握案情。

據當地媒體報導，六名台籍男子可能涉及跨國詐騙或人口販運，是犯罪組織「台灣紅龍會」（El Dragón Rojo de Taiwán）成員。法新社報導，警方人口販運調查小組負責人馬拉維表示，被拘禁的亞洲人被迫佯裝是警察或司法人員，打電話到多間位在馬來西亞和台灣的公司要錢。

當地警方說，詐騙集團在社群網站以賭場工作機會為餌，誘騙被害人前往利馬。被害人告訴調查人員，他們被帶到荷蘭阿姆斯特丹，再到秘魯；被害人一到當地就被拿走護照，不讓他們與親屬聯繫，直到兩名女子成功逃出並報警，警方隨即展開行動。

外交部說，本案已進入秘魯相關單位偵查程序，我國政府將在尊重秘國政府法律規定及偵辦程序前提下，確保涉案國人受到應有合理待遇與公平審理，同時密切關注本案後續發展並適時對外說明。

國內官警說，台灣詐團設海外機房，因怕被查獲及遣送大陸，愈跑愈遠，早遍及五大洲。以東南亞最多，歐洲除物價較高北歐及荷比盧、德國一帶，也幾乎都有詐團足跡，中南美距離遠，與台灣執法機關較少交流，但也有情資。部分國家未發現機房，可能是與台灣關係疏離，「不是沒詐團，只是沒查到！」