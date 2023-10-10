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影／每逢假日吵鬧是在「嗨囉」！新莊查獲泰國骰子賭場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區某民宅，每逢假日聚集泰國人士熱鬧開賭，警方昨天凌晨大陣仗持搜索票前往查緝，發現屋裡供奉四面佛、象神等神明，並固定開設泰國最瘋迷的「嗨囉」賭局，共查獲賭資約29萬元、賭客15人。

警方指出，新莊福營地區有許多大小工廠，民安路丹鳳捷運站後方某民宅，平日沒人進出，假日就有很多泰籍人士聚會，深夜吵鬧擲骰子玩樂，曾被鄰居檢舉妨害安寧。

警方懷疑是移工聚賭，監控數周向法院聲請搜索票獲准，昨天凌晨出動8輛巡邏車大陣仗前往搜索，並連絡移民署新北市專勤隊共同執行，結果發現大部分是從泰國嫁來台灣，已取得身分證的女性，只有2名合法移工一起賭錢。

原來該屋是49歲泰籍張姓婦人，向同鄉集資租賃作為假日聚會場所，屋內供奉四面佛、象神等神明，打通鋪地板方便坐臥，另外還有專用桌椅開賭泰國人最流行的「嗨囉（Hi-Lo）」玩法，以骰盅搖出3顆骰子點數，依總合比大小論輸贏。

現場查扣賭資27萬8600元、抽頭金1萬2200元、以及監視器鏡頭2顆、電腦1組、撲克牌6副、計算機7台、骰子9顆等證物。除了70歲鍾姓賭客是台灣人，其餘14人均原籍泰國。警詢後將負責人張婦依賭博罪嫌移送新北地檢署，其餘14人依違反社會秩序維護法裁罰。

1個台灣人和14個原籍泰國人，擠在小小的空間裡面搖骰盅聚賭泰式「嗨囉（Hi-Lo）」。記者林昭彰／翻攝
1個台灣人和14個原籍泰國人，擠在小小的空間裡面搖骰盅聚賭泰式「嗨囉（Hi-Lo）」。記者林昭彰／翻攝
「Hi-Lo」賭法簡單，也不需要太多器具，在泰國相當流行，賭客只需押注3顆骰子點數總合比大小。記者林昭彰／翻攝
「Hi-Lo」賭法簡單，也不需要太多器具，在泰國相當流行，賭客只需押注3顆骰子點數總合比大小。記者林昭彰／翻攝

泰國 移工 賭博

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