影／每逢假日吵鬧是在「嗨囉」！新莊查獲泰國骰子賭場

新北市新莊區某民宅，每逢假日聚集泰國人士熱鬧開賭，警方昨天凌晨大陣仗持搜索票前往查緝，發現屋裡供奉四面佛、象神等神明，並固定開設泰國最瘋迷的「嗨囉」賭局，共查獲賭資約29萬元、賭客15人。

警方指出，新莊福營地區有許多大小工廠，民安路丹鳳捷運站後方某民宅，平日沒人進出，假日就有很多泰籍人士聚會，深夜吵鬧擲骰子玩樂，曾被鄰居檢舉妨害安寧。

警方懷疑是移工聚賭，監控數周向法院聲請搜索票獲准，昨天凌晨出動8輛巡邏車大陣仗前往搜索，並連絡移民署新北市專勤隊共同執行，結果發現大部分是從泰國嫁來台灣，已取得身分證的女性，只有2名合法移工一起賭錢。

原來該屋是49歲泰籍張姓婦人，向同鄉集資租賃作為假日聚會場所，屋內供奉四面佛、象神等神明，打通鋪地板方便坐臥，另外還有專用桌椅開賭泰國人最流行的「嗨囉（Hi-Lo）」玩法，以骰盅搖出3顆骰子點數，依總合比大小論輸贏。