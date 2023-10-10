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掃蕩販毒網！竹市警查獲毒咖啡包8百公克 逮捕15名毒蟲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市警局第一分局以查緝「社區型毒販及其販毒網」模式為基礎，掃蕩轄內隱藏於大樓社區的販毒網，共緝獲毒品藥頭3人、藥腳12人，共計查獲第三級毒品愷他命136包重達796.9公克、咖啡包3包15.74公克，全案由檢警深入擴大偵辦。

新竹市警察局第一分局日前透過社區友善通報，獲知黃姓等毒販為牟取暴利，於竹市販賣第三級毒品愷他命及咖啡包情資，即與新竹市警察局刑事警察大隊組成專案小組，並報請臺灣新竹地方檢察署檢察官指揮，經專案小組人員多日跟監、埋伏蒐證。

警方發現犯嫌以通訊軟體、網路社群匿名的方式隱身於群組，並以私訊約定交易方式後，再由外送小蜜蜂前往約定地點交易毒品，且為規避警方查緝，不斷變換毒品交易地點，案經專案小組鎖定犯嫌身分、住所及交通工具後，見時機成熟，分別向臺灣新竹地方檢察署及法院聲請拘票及搜索票，同步執行拘提、搜索，分別緝獲相關藥頭及藥腳到案，經偵詢後依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

第一分局呼籲民眾對於所居住社區、大樓發現毒窟及毒品交易的情形，能即時就近向警察局、分局、派出所或以信函方式逕寄警察機關通報檢舉，另外也希望結合轄區社區民眾的力量建立社區反毒「友善通報網」，與里、鄰長、保全人員及社區主委聯繫合作，全力阻絕毒品入侵社區維持治安。

新竹市警局第一分局以查緝「社區型毒販及其販毒網」模式為基礎，掃蕩轄內隱藏於大樓社區的販毒網，共緝獲毒品藥頭3人、藥腳12人。圖／警方提供
新竹市警局第一分局以查緝「社區型毒販及其販毒網」模式為基礎，掃蕩轄內隱藏於大樓社區的販毒網，共緝獲毒品藥頭3人、藥腳12人。圖／警方提供
共計查獲第三級毒品愷他命136包重達796.9公克、咖啡包3包15.74公克，全案由檢警深入擴大偵辦。圖／警方提供
共計查獲第三級毒品愷他命136包重達796.9公克、咖啡包3包15.74公克，全案由檢警深入擴大偵辦。圖／警方提供

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