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網紅「竹東天峰」直播時住家被噴漆 懷疑債主幹的已報警

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

綽號「竹東天峰」的朱姓男子因賣假貨、直播吸毒等爭議「黑紅」，昨天他直播時，不斷有網友刷頻提醒：「你家被潑漆了」，朱男出門查看，發現家中鐵門竟遭不明人士噴灑白漆，懷疑是債主所為，目前已報警。警方調閱監視器後，已鎖定嫌疑人到案說明。

據悉，「竹東天峰」以直播帶貨起家，因缺顆門牙，長相又酷似殺警狂徒「惡龍」陳新發，加上他常在直播間和人嗆聲，甚至在直播中吸毒等爭議漸漸走紅，後來又有網友成立「反」竹東天峰的粉絲專頁，細數紀錄他所有脫序行為，沒想到後來竟讓他聲名大噪。

昨天朱男在家中直播時，聊天室觀眾不斷刷頻「你家被潑漆了等」聊天訊息，朱男驚覺不對，出門查看發現住家外鐵門遭不明人士噴灑白漆，懷疑是外頭債主所為，立即報警。

竹東警分局表示，警方已擴大調閱監視器，並鎖定嫌疑人到案說明。警方呼籲，處理事情應平心靜氣，切勿一時氣憤衝動行事而觸犯相關刑罰，後悔莫及。

綽號「竹東天峰」的朱姓男子，昨天直播時，住家鐵門遭不明人士噴灑白漆。圖／警方提供
綽號「竹東天峰」的朱姓男子，昨天直播時，住家鐵門遭不明人士噴灑白漆。圖／警方提供
綽號「竹東天峰」的朱姓男子因賣假貨、直播吸毒等爭議「黑紅」。圖／翻攝自臉書
綽號「竹東天峰」的朱姓男子因賣假貨、直播吸毒等爭議「黑紅」。圖／翻攝自臉書

直播 監視器

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