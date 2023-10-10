網紅「竹東天峰」直播時住家被噴漆 懷疑債主幹的已報警

綽號「竹東天峰」的朱姓男子因賣假貨、直播吸毒等爭議「黑紅」，昨天他直播時，不斷有網友刷頻提醒：「你家被潑漆了」，朱男出門查看，發現家中鐵門竟遭不明人士噴灑白漆，懷疑是債主所為，目前已報警。警方調閱監視器後，已鎖定嫌疑人到案說明。

據悉，「竹東天峰」以直播帶貨起家，因缺顆門牙，長相又酷似殺警狂徒「惡龍」陳新發，加上他常在直播間和人嗆聲，甚至在直播中吸毒等爭議漸漸走紅，後來又有網友成立「反」竹東天峰的粉絲專頁，細數紀錄他所有脫序行為，沒想到後來竟讓他聲名大噪。

昨天朱男在家中直播時，聊天室觀眾不斷刷頻「你家被潑漆了等」聊天訊息，朱男驚覺不對，出門查看發現住家外鐵門遭不明人士噴灑白漆，懷疑是外頭債主所為，立即報警。