檢起訴藥頭販毒轉讓9罪 法官僅判1罪其餘無罪有原因

台中市王姓男子去年間遭搜索查獲毒品，後續查出，王有將毒品以販售或無償轉讓方式，給4名藥腳，藥腳在警詢時，也承認有以現金向王買毒，檢方起訴9罪，此案在審理時，有藥腳翻供改口，一、二審都認定，檢警蒐證影像，僅能證明藥腳有到王家，無法證明買毒，且藥腳光看差異不大照片就能清楚買毒細節，證詞可信度不高，僅認定一次轉讓判6月徒刑，其餘8次犯行無罪。

王姓男子被台中市刑大查出，涉嫌販售、轉讓毒品安非他命，檢警在去年5月、7月間前往搜索，分別查扣10包、6包的安非他命，數量超過80公克，後續循線查出，王曾在去年2月至7月間，以每包毒品1000元至2000元的價格販售給藥腳，或是無償轉讓。

警方找到蕭姓、林姓、莊姓、王姓藥腳等人指證，檢方認定王男有7次販毒、2次轉讓毒品犯行，依毒品罪起訴。

不過此案在台中地院審理時，合議庭認為，指控王男販毒的藥腳，在審理時翻供，有藥腳辯稱是與王男有債務關係，王男一直催他還錢，才想陷害王男，另外警詢、檢方訊問時，也因為想要趕快離開，所以「亂講」。

台中地院認為，檢警有拍攝到藥腳數度前往王家的畫面，但沒有拍到實際交易情形，而且警方在詢問涉案藥腳時，已距離案發時間有4、5個月之久，而且拍攝到的畫面差異不大，藥腳如何能清楚記憶交易的狀況，認為藥腳的證詞可信度不高，而且也沒有其他積極證據佐證。

一審僅認定，王男有在去年5月間有在住處轉讓毒品給王姓藥腳，依轉讓禁藥罪，判刑6月，其餘王男被控販毒、轉讓毒品的8罪，都判無罪。

檢察官不服上訴台中高分院，抗辯此案在去年5月訊問後，即命王男限制住居，後續偵查、審理期間，王男與其他涉案藥腳的溝通順暢，可研判王與其他藥腳串證可能性，才導致後來藥腳在審理時翻供。

檢方也提到，一審時有認定，藥腳證稱毒品交易時，王男是從口袋拿出毒品，與蒐證拍攝到的畫面不符，因而認定證詞可信度有疑義，但藥腳接受警詢時，已距離案發有2個月，對於王男是否從口袋拿出毒品，無法要求藥腳有像「攝影機班精準且永久記憶」。

台中高分院審理後，仍採一審認定，認為檢方證據只能證明王男有持有、施用安非他命，但無法證明王男有販售、轉讓的犯行，駁回檢方上訴，仍可上訴最高法院。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885