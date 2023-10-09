毒蟲兒情緒勒索七旬父偷竊 父子落網被移送

南投縣40歲陳姓毒品通緝犯駕駛小貨車，載著70歲父親在彰、投兩縣到處找作案目標，今年9月底到彰化縣田尾鄉偷竊重機車，警方接獲報案後跟監陳姓父子車輛多日，在彰化縣福興鄉沿海路逮捕他們，依竊盜及毒品等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

據了解，陳姓通緝犯因涉犯毒品案件被彰、投地檢署通緝，竟「情緒勒索」沒前科的老父當掩護，隨同他到處找作案目標，如遇狀況即叫老父出面當擋箭牌，過去一年多均未露餡。上月底陳嫌父子到田尾鄉，途經龍奉宮旁看到一輛新的重機，父子下車合力把機車搬上小貨車，全程被錄影監視器拍下。

警方接報機車車主報案，調閱監視錄影畫面認為陳嫌父子涉嫌重大，先前往他們南投住家，才知陳嫌載老父趴趴走，父子幾乎以車為家，警方改採以車追人的方式跟監多日，每次員警車輛靠近，陳嫌就警覺加速逃逸，直到本（10）月6日上午陳嫌在福興鄉沿海路邊臨停，員警上前打破車窗，噴辣椒水並打開車門抓出陳嫌加以制服，在副駕駛座的陳父主動就捕。

員警在小貨車上找到失竊重機車的車牌和一包海洛因，並押解陳嫌回南投縣住家找回重機，陳父相當配合警詢說明作案經過；彰、投地檢聯繫後，陳嫌父子被依竊盜及毒品等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

北斗警分局分局長吳詠傑今天表示，嫌犯利用天候不佳時作案，田尾分駐所員警往返彰、投兩縣，結合科技與辦案經驗，發揮團隊合作迅速偵破本案才讓宵小落網，警方再次提醒民眾，若發現不法情事趕快撥打110專線，協助警方在最短時間內抓住歹徒。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

彰化北斗警分局員警押解南投縣40歲陳姓毒品通緝犯回家找到重機車。圖／民眾提供