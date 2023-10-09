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高雄女安全帽沒扣遭攔查 警發現「一顆球」她跳針裝傻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

柳姓女子前天騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因右手夾香菸、安全帽沒扣好，遭警網攔查，柳辯稱急著要接小孩，身上未帶違禁品，柳翻找機車置物箱證件時，眼尖警方發現內有一顆燒焦玻璃球，柳跳針裝傻，裡頭是空的非違禁品，警方仍將她帶回採尿送驗。

鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷，前天下午2時許，巡經鳳山區五甲二路與南華路口時，見柳姓女子（33歲）騎車時，不僅安全帽帽扣未扣緊，右手還夾著一根菸，於是趨前攔停盤查。

警方見柳女神情怪異，詢問她有無攜帶違禁品時，柳辯稱急著去接小孩，央求警察讓她離開，不斷強調自己真的沒有帶「東西」，正當柳女從機車置物箱翻找證件時，眼尖的警方看到一顆已燒得焦黑的安非他命玻璃球。

柳女當下跳針爭辯「不知玻璃球違法」、「那是空的」，最後抵不過警方追問，才鬆口表示自己不想被帶回派出所，想說「拚拚看」裝傻來躲避查緝；警方將柳帶回查辦，採尿送驗，警詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！

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高雄柳姓女子安全帽沒扣遭攔查，警眼尖發現機車置物箱內發現一顆燒焦的吸毒玻璃球，柳當下跳針裝傻。記者石秀華／翻攝
高雄柳姓女子安全帽沒扣遭攔查，警眼尖發現機車置物箱內發現一顆燒焦的吸毒玻璃球，柳當下跳針裝傻。記者石秀華／翻攝
高雄柳姓女子安全帽沒扣遭攔查，警眼尖發現機車置物箱內發現一顆燒焦的吸毒玻璃球，柳當下跳針裝傻。記者石秀華／翻攝
高雄柳姓女子安全帽沒扣遭攔查，警眼尖發現機車置物箱內發現一顆燒焦的吸毒玻璃球，柳當下跳針裝傻。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方在柳姓女子機車置物箱內發現一顆燒焦的吸毒玻璃球。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方在柳姓女子機車置物箱內發現一顆燒焦的吸毒玻璃球。記者石秀華／翻攝

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