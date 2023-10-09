高雄女安全帽沒扣遭攔查　警發現「一顆球」她跳針裝傻

柳姓女子前天騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因右手夾香菸、安全帽沒扣好，遭警網攔查，柳辯稱急著要接小孩，身上未帶違禁品，柳翻找機車置物箱證件時，眼尖警方發現內有一顆燒焦玻璃球，柳跳針裝傻，裡頭是空的非違禁品，警方仍將她帶回採尿送驗。

鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷，前天下午2時許，巡經鳳山區五甲二路與南華路口時，見柳姓女子（33歲）騎車時，不僅安全帽帽扣未扣緊，右手還夾著一根菸，於是趨前攔停盤查。

警方見柳女神情怪異，詢問她有無攜帶違禁品時，柳辯稱急著去接小孩，央求警察讓她離開，不斷強調自己真的沒有帶「東西」，正當柳女從機車置物箱翻找證件時，眼尖的警方看到一顆已燒得焦黑的安非他命玻璃球。

柳女當下跳針爭辯「不知玻璃球違法」、「那是空的」，最後抵不過警方追問，才鬆口表示自己不想被帶回派出所，想說「拚拚看」裝傻來躲避查緝；警方將柳帶回查辦，採尿送驗，警詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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