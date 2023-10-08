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影／台中毒販見9警現身...他舉手投降喊「別押」仍被關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在今年3月間網路巡邏時，發現有毒品前科的吳姓男子，涉嫌以漫畫人物「雷神索爾」為暱稱，用「進口小姐」、「馬力歐」當作K他命、毒咖啡包的暗語，販售毒品，警方蒐證後，在今年5月間以3車9人埋伏抓人，吳看到警方現場時嚇傻，連忙舉手投降，直說「不要押我」，經查扣市價2萬元毒品後移送，檢方聲押獲准，台中地檢署近日偵結，以毒品罪起訴。

台中市刑大五隊在今年3月間，在網路巡邏時，發現一名暱稱「雷神索爾」的網友，張貼疑似毒品犯罪暗語，以「進口小姐」、「馬力歐」分別暗指K他命、毒咖啡包，另外標註K他命每包2400元、馬力歐每包600元的價格販售，若買多包還有折扣，該毒販還提醒客人，每天晚上6時至9時為塞車時間，不外送但可預約等。

警方報請台中地檢署指揮後展開蒐證，發現是有毒品前科的吳姓男子（22歲），經蒐證完備後，今年5月間收網抓人，出動3車9警抓人，吳看到大批警力現身嚇傻，直接舉手投降，直說「我配合、不要押我」，現場查扣毒品咖啡包38包、K他命1包（重1.8公克）、手機、現金等物品，毒品市價近2萬元。

全案警詢後依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後以有逃亡滅證之虞，向台中地院聲押獲准，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴吳男。

台中市警察局呼籲，毒品咖啡包為新興毒品，包裝新穎、花樣又多，但內可能摻有多種毒品，施用會導致身心受創，警方將持續全力查緝，以維護國人健康。另民眾如發現毒品不法情事，請勇敢檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將會從優發給檢舉獎金。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市吳姓男子以漫畫人物為暱稱，涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人，查扣市價近2萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子以漫畫人物為暱稱，涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人，查扣市價近2萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子以漫畫人物為暱稱，涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人，查扣市價近2萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子以漫畫人物為暱稱，涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人，查扣市價近2萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子以漫畫人物為暱稱，涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子以漫畫人物為暱稱，涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人，吳見大批警力，舉手投降。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子涉在網路以暗語販毒，台中市刑大五隊今年5月收網抓人，吳見大批警力，舉手投降。記者陳宏睿／翻攝

毒品 咖啡

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