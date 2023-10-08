疑自導自演恐嚇 林裕紘返台遭收押

農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘（中）昨天從維也納返台，桃檢認為他犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。記者黃仲明／攝影

農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘遭恐嚇威脅案，被檢警查出自導自演，林昨天清晨返抵國門後，隨即被帶回桃園市刑大詢問，桃園地檢署複訊後以林涉犯恐嚇、行使偽造準私文書、誣告等罪，且有串滅證之虞向法院聲押禁見。

林裕紘昨天清晨五點四十分抵達桃園機場，下機後立刻被桃園市刑大、刑事局員帶往桃園市刑大科偵隊詢問案情。刑事局人員打算先行勘驗林的隨身電腦、手機等電磁紀錄，發現林的隨身行李中，並沒有筆記型電腦以及慣用手機。

林裕紘僅表示，他在維也納機場等候搭機時，這些東西被竊賊偷走了，由於手機內的通聯及電磁紀錄是整起事件的關鍵證物，檢方懷疑林有滅證之虞。

桃檢發言人康惠龍表示，檢察官認定林姓版主涉犯刑法行使偽造準私文書罪、未指定犯人誣告罪，以及恐嚇罪，且有串滅證，有羈押原因與必要。

民進黨則是持續鎖定追擊林裕紘與國民黨黨工許哲賓涉及自導自演恐嚇案，質疑背後關鍵人物是現任桃園市政府觀旅局長周柏吟，另新聞處長羅楚東也是雲林幫到桃園就任，網軍寄生國門之都，恐成國安危機。

桃園市長張善政則批評相關指控太有想像力，並指民進黨模糊美豬或雞蛋的焦點，完全荒腔走板。

張善政說，周柏吟上任以後，就把原來外面開的公司完全切斷往來。羅楚東也說，市府接受各界檢驗，但如果拿這個標準來檢驗中央政府，相信會有更大的發現；由民進黨議員口中講出網軍治國或網路帶風向，應該沒有比這個更諷刺的畫面。