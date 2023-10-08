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與毒蟲母同房 2童被迫吸二手毒

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

鄂女照顧2歲兒子、4歲女兒期間一邊吸安非它命，導致2名幼童體內都殘留毒品陽性反應，示意圖與本案無關。圖／報系資料庫
鄂女照顧2歲兒子、4歲女兒期間一邊吸安非它命，導致2名幼童體內都殘留毒品陽性反應，示意圖與本案無關。圖／報系資料庫
台中鄂姓婦人照顧四歲女兒、兩歲兒子期間，竟長期施用安毒，導致小孩被迫在房間內吸入毒煙，鄂女雖辯稱「吸毒時都會避開孩子」，但醫院檢驗發現女童、男童毛髮、尿液均呈陽性反應，顯示長期暴露安毒環境中，檢方近日依妨害幼童發育罪起訴鄂女。

檢警調查，鄂女（四十一歲）和潘姓男友輪流照顧她兩名兒女，因潘男白天需要上班，有時候會將二名孩子帶到鄂女沙鹿區租屋處。

鄂女不顧一對兒女均年幼，罔顧同居幼童身心發育，二○二二年二月起至同年十二月間，明知兒子、女兒都同時待在房間內，卻在密閉空間內吸安導致幼童吸入二手毒煙。

據調查，鄂女不斷以燒烤方式吸食安毒，女童與男童好幾個月都被迫一起吸入安毒煙霧；後來潘男察覺異狀，主動向社工建議採集男童、女童的毛髮和尿液，送醫檢驗發現存有安毒反應。

檢方偵訊時，鄂女坦承有持續施用安毒，但否認有妨害幼童發育，辯稱每次吸毒都會避開孩子，認為兒女身上驗到的陽性反應，應該是接觸到她身上的毒品殘留。

檢方比對醫院檢驗報告，發現女童、男童除了毛髮、尿液均呈現安毒陽性反應外，濃度數值還會隨著鄂女本身驗出的結果有高低變化，不可是接觸施用者身體或衣物的劑量導致，從安毒濃度顯示，是處於長期輕度施用，或長期暴露於安毒環境中。

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