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警破四海幫兵工廠 起獲45把槍
台北市警察局日前在桃園破獲地下兵工廠，逮捕四海幫海潤堂主鍾明靜，警方在鍾男住處、刺青店、倉庫，起獲八長、三十七短共四十五把各式重裝槍械、一千九百多顆子彈，是北市警方近年破獲最大的槍械改造工廠，鍾男詢後被依槍砲罪送辦，檢方向法院聲押禁見，但法院裁定卅萬元交保，檢方認裁定認事用法不當，已提抗告。
據調查，鍾明靜過去曾擔任美術老師，後來開設刺青店，曾跟隨四海幫前幫主賈潤年，涉及從事軍火買賣，由於愛槍成癡，長期從事槍械改造及蒐集槍枝等不法勾當；二○○四年台北市刑大破獲地下兵工廠，鍾男就是兵工廠主謀。
鍾明靜曾因槍砲案入獄，因患腦癌保外就醫，但仍從事槍枝蒐集與改造，警方起獲的四十五把槍械中，有兩把AR9衝鋒槍，這款衝鋒槍是現役憲兵特勤隊使用槍械。今年四月，土城少年當街持槍掃射當鋪案，也是用這款改造的衝鋒槍，警方查出這兩把衝鋒槍是菲律賓兵工廠出產，另外還有把滾筒式衝鋒槍，是美國制式槍枝，火力驚人。
台北市警察局日前獲報，指鍾明靜在桃園市楊梅區設有改造槍械工廠，持有大批槍械彈藥，他以開刺青館當掩護，在刺青館改造大批長、短槍械及彈藥，本月包括中山、北投分局、市刑大等單位，前往鍾明靜住處、刺青館、倉庫同步搜索。
警方逮捕鍾明靜時，從他身上起獲已上膛槍械三把，又於其他處所查獲長短槍、子彈、槍枝各式零組件及改造機具等證物。
法院指出，鍾明靜雖有羈押原因，但考量曾罹患心臟、腎臟等疾病，且曾因案判刑確定後要入監，但身體因素遭監所拒收，若將被告收押，對其身體健康恐生無法回復之損害，考量公共利益維護及被告身體因素，裁定交保。
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