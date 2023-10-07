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黑幫堂主擁45枝長短槍竟能交保 法官理由曝光
北市警北投分局前天在桃園破獲地下兵工廠，逮捕52歲四海幫海潤堂主鍾明靜，並於其住處、刺青店、倉庫，起獲8長37短共45把各式長短槍械、1900多顆子彈，檢方連夜向法官聲押，法院裁定交保，桃園地院說明，鍾男雖然犯嫌重大，但考量他的健康因素，因此30萬元交保候、限制住居。
桃院行政庭長劉為丕表示，雖然鍾姓被告犯罪嫌疑重大，且存在有羈押原因，但考量被告目前的身體狀況，罹患心臟、肺部、腎臟、脾臟等相關疾病，且被告前案經判刑確定後，原本於110年4月20日須入監服刑，但因身體因素遭監所拒收，這部分也經去電監所詢問過，足認倘若將被告收押，對被告身體健康恐生無法回復的損害。
劉為丕說，又考量鍾姓被告持有槍彈已遭警方扣押，已無繼續流入市面而危害社會之虞，故考量公共利的維護，以及被告身體因素等權衡，認尚無羈押必要，因此諭令被告提出新臺幣30萬元保證金，並限制住居。
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