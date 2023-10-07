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Lin bay好油林裕紘疑自導自演恐嚇案 檢方聲押

聯合報／ 記者陳恩惠/桃園即時報導

「Lin Bay 好油」版主林裕紘遭恐嚇威脅案被檢警查出疑自導自演，檢方複訊後以他有串、滅證向法院聲押。記者黃仲明／攝影
「Lin Bay 好油」版主林裕紘遭恐嚇威脅案被檢警查出疑自導自演，檢方複訊後以他有串、滅證向法院聲押。記者黃仲明／攝影

農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘上個月受訪稱遭到恐嚇威脅，事後被檢警查出疑自導自演，林裕紘今天清晨自國外返抵國門後，隨即被帶回桃園市刑大詢問，下午移送桃園地檢署，檢方複訊後以他涉嫌恐嚇、偽造文書、誣告等罪名，且有串、滅證之虞向法院聲押，顯示檢方偵辦此案認定林涉案情節升高。

林裕紘日前稱因揭露巴西進口蛋等一連串問題後遭威脅，檢警後來查出在他臉書上留言恐嚇者是他認識的許哲賓，本月2日在新北市中永和地區逮捕許哲賓之後，曾試圖與林聯絡，但林當時宣稱，10月初已排定考察的出差行程，至少要國慶連續假期後才會返台，不過，林昨晚臨時通知警方自己即將返台。

林裕紘今晨7點被帶入桃市刑大科偵隊後，一度拒絕警詢，表示必須等到律師到場才願接受詢問，正當刑事局科技犯罪防制中心人員打算先行勘驗林隨身的電腦、手機等設備的電磁紀錄時，赫然發現林的隨身行李中並沒有帶出國時的筆記型電腦，以及平常對外聯繫的慣用手機，而林則淡漠地表示，在維也納機場等候搭機時，遭竊賊偷走了，由於手機內的通聯及電磁紀錄是整起事件的關鍵證物，檢警專案小組懷疑林恐有滅證之虞。

林裕紘 桃園

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