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影／滅證？好油版主林裕紘稱：手機、電腦上機前全被偷

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘遭恐嚇威脅案，經檢警追查逮獲自稱是他舊識的藍營黨工許哲賓，表示受林委託協助「自導自演」，本月1日出境的林原定國慶連後才返國，昨夜突然傳出返國訊息，今天清晨6點自維也納入境後，隨即遭警方專案小組帶回，林直等律師近10點到場才同意製作筆錄，供稱平常慣用的手機及筆電於維也納上機前遭竊，因此隨身行李空無一物。據悉，自導自演事件曝光後，桃檢已將林列為他字案被告。

林裕紘今天清晨搭乘華航CI64班機於5點43分抵達桃園國際機場，下機後立刻由桃園市刑大、刑事局專案小組成員送往桃園市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊協助釐清案情，林一副輕裝簡從，除了腰上的隨身包外，隨身僅有一只手提行李，在專案小組陪同下步出機場，全程低頭掩耳不發一語。

專案人員私下透露，本月2日在新北市中永和地區逮捕許哲賓之後，曾試圖與林聯絡，但林當時宣稱，10月初已排定考察的出差行程，至少要國慶連續假期後才會返台，不過，卻在昨晚臨時通知警方自己即將返台。

林裕紘今晨7點被帶入桃市刑大科偵隊後，一度拒絕警詢，表示必須等到律師到場才願接受詢問，正當刑事局科技犯罪防制中心人員打算先行勘驗林隨身的電腦、手機等設備的電磁紀錄時，赫然發現林的隨身行李中並沒有帶出國時的筆記型電腦，以及平常對外聯繫的慣用手機，而林則淡漠地表示，在維也納機場等候搭機時，遭竊賊偷走了，由於手機內的通聯及電磁紀錄是整起事件的關鍵證物，檢警專案小組懷疑林恐有滅證之虞。

林經過近3小時詢問，今天下午1點10分由桃市刑大科偵隊人員送抵桃園地檢署複訊，由於林是經由通知到案說明而非逮捕，因此警方對他相當禮遇，並未上銬，而林走進地檢署時，不管天氣炎熱，仍身著深色羽絨外套從頭到腳全身包緊緊，對於媒體詢問手機、筆電遺失情事拒絕回應。

好油版主林裕紘今天清晨返國，直等到律師上午10點才願接受詢問，有專案人員私下透露，林供稱慣常使用的手機及筆電在上機前遭竊，因此隨身行李中並無相關證物，今午1點10分林送抵地檢署複訊，仍不發一語。記者陳恩惠／攝影
好油版主林裕紘今天清晨返國，直等到律師上午10點才願接受詢問，有專案人員私下透露，林供稱慣常使用的手機及筆電在上機前遭竊，因此隨身行李中並無相關證物，今午1點10分林送抵地檢署複訊，仍不發一語。記者陳恩惠／攝影

桃園 林裕紘 好油

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