黑幫堂主擁45枝長短槍竟獲30萬交保 檢將提抗告

曾有多次槍砲前科的四海幫海潤堂主鍾明靜，酷愛改造槍械，台北市警北投分局接獲線報後展開蒐證，經桃園地檢署檢察官指揮偵辦，前天發動攻擊破獲隱身在楊梅地區的大型地下兵工廠，查獲各類長短制式和改造槍械45把，千餘顆子彈，並逮捕涉案的鍾男，檢方認為吳男犯嫌重大昨向法院聲押禁見，法院裁定吳男五十萬元交保，檢方認為鍾男涉犯5年以上重罪昨夜向法院聲押，法官今晨諭令30萬元交保候傳，檢將提抗告以利追查槍彈流向。

桃檢說明，檢察官李頎自上（9）月初指揮台北市警北投、中山分局及桃市警楊梅分局等單位，共同偵辦大型槍枝製造工廠，於蒐證齊備、時機成熟後；前天持法官核發搜索票，兵分4路前往桃園市楊梅區自立街執行搜索，查獲鍾明靜持有各式長短槍枝45枝、子彈1900餘發、改造工具1批及毒品等物品，並當場逮捕他。

桃檢說，經檢察官訊問後，認為鍾男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1、4項未經許可製造、持有、寄藏可發射子彈具有殺傷力之制式及非制式手槍，同條例第8條第1、4項之未經許可製造、持有、寄藏可發射子彈具有殺傷力之獵槍，及同條例第12條第1、4項之未經許可製造、持有、寄藏子彈，同條例第13條第4項之未經許可持有、寄藏槍砲、彈藥之組成零件等罪嫌，罪嫌重大，所犯為5年以上有期徒刑之罪，於昨晚向法院聲請羈押禁見。