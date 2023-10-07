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海巡巡護七號今出航 護漁兼拓展與馬紹爾外交

聯合報／ 記者古和純林保光／即時報導

海巡署艦隊分署直屬船隊繼「巡護九號」及「巡護八號」出海完成護漁任務，今天「巡護七號」自高雄港二港口出航，接續中西太平洋公海漁業巡護任務。巡護任務共計60天。

海巡署巡護七號巡護任務，重點擺在中西太平洋公海作業漁區，也拓展與馬紹爾群島共和國海巡外交，航程中將進入馬歇爾整補，預定於12月4日返台。

海巡署表示，公海巡護不僅掌握台灣遠洋漁船作業動態，並代表我國強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也是藉此機會慰問台灣遠洋作業漁船，轉達政府的關懷溫情。

海巡署長周美伍趁巡護七號整備，昨天率艦隊分署長廖德成慰勉執勤海巡人員、提示任務重點、頒發加菜金，叮囑除了完成巡護任務外，務必注意自身健康與執勤安全。

海巡署「巡護七號」今天自高雄港出海，執行60天護漁兼外交任務。圖／海巡署提供
海巡署「巡護七號」今天自高雄港出海，執行60天護漁兼外交任務。圖／海巡署提供
海巡署「巡護七號」今天自高雄港出海，執行60天護漁兼外交任務。圖／海巡署提供
海巡署「巡護七號」今天自高雄港出海，執行60天護漁兼外交任務。圖／海巡署提供

海巡署 馬紹爾群島 護漁

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