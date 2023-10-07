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2歲男童被迫關房間吸毒煙 離譜母辯：吸毒會避開孩子

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鄂姓婦人照顧4歲女兒、2歲兒子期間，竟共處一室長期施用第二級毒品安非它命，導致小孩被迫關在房間內吸入毒煙，曝光後鄂還辯稱「吸毒時都會避開孩子」，但醫院檢驗發現女童、男童毛髮、尿液均呈陽性反應，是長期暴露安毒環境中，檢方偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴鄂女。

檢警調查，鄂女（41歲）和潘姓男友輪流照顧她4歲女兒、2歲兒子，因潘男白天需要上班，就會趁鄂女沒有入監的期間將2名孩子帶到她沙鹿區租屋處。

但鄂女不顧一對兒女均年幼，竟貪圖吸食安非它命的愉悅感，罔顧同居幼童的身心發育，從2022年2月起至同年12月間，明知兒子、女兒都同時待在房間內，漠視他們可能因密閉且近距離情況下可能吸入二手菸。

鄂女不斷以燒烤方式吸食安非它命，女童、男童因無處可去，好幾個月都被迫和媽媽一起吸入安毒的煙霧；後來潘男察覺異狀，也主動向社工建議採集男童、女童的毛髮和尿液，送多次交醫院檢驗都發現存有安毒。

檢方訊時，鄂女坦承2020年4月至2021年12月間有持續施用安毒，但矢口否認有妨害幼童發育犯行，辯稱每次吸毒都會避開孩子，認為兒女身上驗到的安毒陽性反應，應該是接觸到她身上的毒品殘留。

檢方比對醫院檢驗報告，發現女童、男童除了毛髮、尿液均呈現安毒陽性反應外，濃度數值還會隨著鄂女本身驗出的結果有高低變化。

檢驗也指出女童、男童所驗的安毒濃度，是處於長期輕度施用，或長期暴露於安毒環境中，但不可能是因為接觸施用毒品者身體或衣物上的劑量導致，檢方認為鄂女犯嫌明確，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴她。

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鄂女照顧2歲兒子、4歲女兒期間一邊吸安非它命，導致2名幼童體內都殘留毒品陽性反應，示意圖與本案無關。圖／報系資料庫
鄂女照顧2歲兒子、4歲女兒期間一邊吸安非它命，導致2名幼童體內都殘留毒品陽性反應，示意圖與本案無關。圖／報系資料庫

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