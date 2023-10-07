偷開黑幫大哥名車釀禍又欠債遭開槍 持槍惡煞遭訴

今年7月25日新北市林口區中北二街一家汽車改裝車行，遭4名持槍惡煞連開數十槍，警方追查陸續抓到主嫌曾男在內4名共犯，查扣長短槍3把、鎮暴槍1把，連同負責藏放改造槍彈葉男依法移送新北地署偵辦，檢察官日前偵結後依違反槍砲、恐嚇、強制等罪嫌起訴曾男等5人。

今年4月29日新北市林口區中北二街一家改裝車車行陳姓老闆與22歲翁姓員工，私下將明仁會大哥「京葵」委賣的賓士G63開出，不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與汽車碰撞翻覆，事後車行老闆陳男花880萬把將賓士車買下，並改裝車行易主他人經營。今年7月月25日該車行遭曾姓男子等4名持槍惡煞，朝著店門口連開數10槍，警告意味濃厚。

警方查出，起因是車行前老闆陳男，因積欠曾男100多萬元賭債遲未處理，曾男氣憤之餘在7月25日深夜10時許，找來綽號「小胖」陶男（21歲）、绰號「小順」陳男（22歲）、绰號「大胖」王男（34歲），4人分持長短槍3把、1把鎮暴槍，前往車行找陳男討債，卻不知店已易主，而朝店門口連開數十槍，所幸事發當下未波及店內其他人，無人受傷。