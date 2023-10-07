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北市警破四海幫堂主兵工廠 起獲衝鋒槍等45把長短槍械

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局5日在桃園破獲地下兵工廠，逮捕52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，警方在鍾嫌住處、刺青店、倉庫，起獲8長37短共45把各式長短槍械、1900多顆子彈，是台北市近年破獲最大的槍械改造工廠，鍾嫌警詢後依槍砲罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

鍾嫌過去曾擔任美術老師，後來開設刺青店，他曾跟隨前四海幫幫主賈潤年，涉嫌從事軍火買賣，並擔任海潤堂堂主，由於愛槍成癡，長期從事槍械改造及蒐集槍枝等不法勾當；2004年台北市刑大破獲地下兵工廠，鍾嫌就是兵工廠主謀。

鍾嫌因槍砲入獄，因患腦癌保外就醫，但他仍從事槍枝蒐集與改造事業，警方起獲的45把槍械中，有兩把AR9衝鋒槍，這款衝鋒槍是現役憲兵特勤隊使用槍械，今年4月，土城少年當街持槍掃射案，也是用這款改造的AR9衝鋒槍；警方查出這兩把衝鋒槍是菲律賓兵工廠出產；另外還有一把滾筒式衝鋒槍，是美國制式槍枝。

台北市警察局日前獲報，鍾嫌在桃園市楊梅區設有改造槍械工廠，並持有大批槍械彈藥，他開設刺青館當掩護，在刺青館改造大批長、短槍械及彈藥，5日由北市中山、北投分局、刑警大隊、及桃園市警局，前往鍾嫌住處、刺青館、倉庫執行搜索。

員警逮捕鍾嫌時，從他身上起獲已上膛槍械3把，又在其他處所查獲長、短槍械、子彈成品、半成品數千發、槍枝各式零組件及改造機具一批等證物。

52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝

北市 桃園 兵工廠 槍枝

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