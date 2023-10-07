明揚大火4勇消公祭 屏消防局長許美雪辭職轉任參議

屏東明揚大火4名殉職勇消昨天上午舉行聯合公祭，總統蔡英文出席頒褒揚令，指現已啟動災害調查，釐清事故原因，與各界研議消防政策與管理機制等議題，撫卹慰問金會從優從速。記者劉學聖／攝影 明揚國際科技公司9月22日大火造成十死百餘傷，四名因公殉職勇消昨聯合公祭，總統蔡英文到場頒授褒揚令，並表示已啟動災害調查，釐清事故原因，撫卹慰問從優從速，也向四位勇消說「任務結束了，謝謝你們。」另遭批外行領導內行的屏東縣消防局長許美雪，昨請辭獲准，轉任縣府參議。

蔡英文說，鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰、賴俊儒執行救援任務時殉職，他們盡忠職守前進火場，都是為守護國人生命安全，除頒發褒揚令，也要代表全體國人表達最深切的哀悼和感謝，政府已啟動災害調查，也加速研議各界關心的消防政策及管理機制。

陳柏翰家屬范力文說，火災原因至今調查不公開，家屬仍不知真實情況，縣府僅表示會盡速調查，家屬希望能參與調查，另明揚公司指稱有五億元信託，希望可公開信託契約書，讓家屬受到保障。

屏東縣消防局第一大隊長陳弈說，地檢署仍在調查火災原因，須偵查終結才能對外說明，中央與縣府也會持續檢討，召開檢討會及檢討後續精進作為。

明揚國際昨表示，對這次發生不幸工安事故絕對負責到底，目前已設置5億元信託基金，並成立律師團負責處理相關補償方案，未來對傷亡者一定從優補償，會善盡責任，以表達愧疚之情，未來將尋求工安專家組專業團隊，打造高標準高規格的工安環境。

屏東縣消防局長許美雪過去無消防外勤資歷，因在災害現場第一時間失言，遭批外行領導內行，昨殉職消防員聯合公祭結束後，許請辭獲准，轉任縣府參議，國民黨議員陳揚批，轉任參議根本不痛不養，讓人心寒。

民眾黨立委邱臣遠認為，現行消防法罰鍰過於寬鬆，建議事業單位負責人無法及時提供救災所需資訊，且導致傷亡，應修法課以刑責。時代力量立委陳椒華、王婉諭指勞檢分工「一國多制」，籲勞檢權回歸中央。