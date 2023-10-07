聽新聞
test
0:00 / 0:00

明揚大火4勇消公祭 屏消防局長許美雪辭職轉任參議

聯合報／ 記者張已亷劉星君歐陽良盈／屏東報導

屏東明揚大火4名殉職勇消昨天上午舉行聯合公祭，總統蔡英文出席頒褒揚令，指現已啟動災害調查，釐清事故原因，與各界研議消防政策與管理機制等議題，撫卹慰問金會從優從速。記者劉學聖／攝影
屏東明揚大火4名殉職勇消昨天上午舉行聯合公祭，總統蔡英文出席頒褒揚令，指現已啟動災害調查，釐清事故原因，與各界研議消防政策與管理機制等議題，撫卹慰問金會從優從速。記者劉學聖／攝影
明揚國際科技公司9月22日大火造成十死百餘傷，四名因公殉職勇消昨聯合公祭，總統蔡英文到場頒授褒揚令，並表示已啟動災害調查，釐清事故原因，撫卹慰問從優從速，也向四位勇消說「任務結束了，謝謝你們。」另遭批外行領導內行的屏東縣消防局長許美雪，昨請辭獲准，轉任縣府參議。

蔡英文說，鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰、賴俊儒執行救援任務時殉職，他們盡忠職守前進火場，都是為守護國人生命安全，除頒發褒揚令，也要代表全體國人表達最深切的哀悼和感謝，政府已啟動災害調查，也加速研議各界關心的消防政策及管理機制。

陳柏翰家屬范力文說，火災原因至今調查不公開，家屬仍不知真實情況，縣府僅表示會盡速調查，家屬希望能參與調查，另明揚公司指稱有五億元信託，希望可公開信託契約書，讓家屬受到保障。

屏東縣消防局第一大隊長陳弈說，地檢署仍在調查火災原因，須偵查終結才能對外說明，中央與縣府也會持續檢討，召開檢討會及檢討後續精進作為。

明揚國際昨表示，對這次發生不幸工安事故絕對負責到底，目前已設置5億元信託基金，並成立律師團負責處理相關補償方案，未來對傷亡者一定從優補償，會善盡責任，以表達愧疚之情，未來將尋求工安專家組專業團隊，打造高標準高規格的工安環境。

屏東縣消防局長許美雪過去無消防外勤資歷，因在災害現場第一時間失言，遭批外行領導內行，昨殉職消防員聯合公祭結束後，許請辭獲准，轉任縣府參議，國民黨議員陳揚批，轉任參議根本不痛不養，讓人心寒。

民眾黨立委邱臣遠認為，現行消防法罰鍰過於寬鬆，建議事業單位負責人無法及時提供救災所需資訊，且導致傷亡，應修法課以刑責。時代力量立委陳椒華、王婉諭指勞檢分工「一國多制」，籲勞檢權回歸中央。

屏東縣 蔡英文 信託

延伸閱讀

消防局長許美雪失言下台…轉任屏縣府參議 藍議員批不痛不癢

明揚大火釀死傷…失言遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

屏東明揚大火4勇消殉職今公祭 蔡英文授褒揚令 家屬喊要真相

明揚大火屏東消防局長許美雪去留？ 周春米：公祭後會好好面對

相關新聞

明揚大火4勇消公祭 屏消防局長許美雪辭職轉任參議

明揚國際科技公司9月22日大火造成十死百餘傷，四名因公殉職勇消昨聯合公祭，總統蔡英文到場頒授褒揚令，並表示已啟動災害調查...

已累積9584萬元 屏縣府邀明揚大火家屬代表討論善款用途

明揚大火四名殉職消防員今舉行聯合公祭，殉職消防員家屬也提出相關訴求，包括公開火調報告、後續善款運用等。屏東縣府消防局今表...

明揚大火釀死傷…失言遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

明揚大火造成10死逾百人傷，屏東縣消防局長許美雪在現場第一時間失言，更遭批外行領導內行，今天4名殉職消防弟兄聯合公祭結束...

明揚大火4殉職勇消公祭 蔡英文授褒揚令 家屬喊要真相

專門製作高爾夫球明揚國際科技公司9月22日廠區大火，4勇消殉職、6名員工罹難，逾百人輕重傷。今（10月6日）在屏東縣立體育館舉行4名勇消聯合公祭與追思會，蔡英文總統出席授褒揚令，公祭前4名殉職消防員家屬及消防員工作權益促進會開記者會傳達家屬訴求，請縣府主動對家屬召開事故的聯合公開說明會，完整交代案情與搶救程序。

網爆料復興商工學生動手打人還揮美工刀 校方澄清：無中生有

有網友昨天在FB爆料公社二社發文，爆料復興商工男學生打人又砍人，還稱校方要學生刪影片，想要壓下來。復興商工對此澄清，動手...

阻黑幫開槍 政院通過修法嚴管槍械

為溯源阻斷非法改造槍枝，遏止黑幫公然開槍，行政院院會昨通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，全面納管槍砲彈藥及其主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。