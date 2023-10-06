阻黑幫開槍 政院通過修法嚴管槍械

行政院5日通過《槍砲彈藥刀械管制條例》修正，未來將模擬槍改造將以刑法論處。圖／聯合報系資料照片 為溯源阻斷非法改造槍枝，遏止黑幫公然開槍，行政院院會昨通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰，另增訂對槍砲零件製造業者行政檢查及公共場所開槍處罰。

這次修法增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝查緝；為防處犯罪行為人故意於開槍後隨即攜械自首，僥倖尋求減免刑責情事，將「必減刑」修正為「得減刑」。

行政院長陳建仁說，近期查獲的非法槍彈，非制式槍枝比率達百分之九十三點三，非制式槍枝犯案占槍擊案比率達百分之九十八，許多犯嫌故意於開槍後隨即攜械自首以尋求減刑，除有濫用法律疑慮，對執法機關挑釁意味濃厚，須強化槍砲彈藥管制措施。

警政署警政委員方仰寧說，網路上常見販售槍枝零組件，歹徒取得零件容易，可組裝成非制式的改造槍，在公共場所開槍，甚至利用沒有前科或未成年者犯案，挑戰執法公權力，衝擊社會治安，加強槍彈管理有急迫性。

他說，模擬槍及遊戲用槍樣式、尺寸、材質，與真槍十分相近，若不明確規範，常被不法廠商或歹徒做為改造來源，政府會參考專家學者意見及與業者溝通，在不影響業者權利範圍內，針對槍管、槍膛等模擬槍組成零件，做出材質規範。

對於增訂公共場所開槍加重處罰及修正自首，由必減刑改為得減刑，方仰寧解釋，在公共場所公然開槍，除嚴重衝擊社會治安，也令人擔心會有模仿效應，必須加重處罰，而利用無前科及未成年者犯案，在犯案之後就立刻攜械自首，此風不可長，為了嚴懲，把必減刑改為得減刑。