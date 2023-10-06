聽新聞
test
0:00 / 0:00

阻黑幫開槍 政院通過修法嚴管槍械

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導

行政院5日通過《槍砲彈藥刀械管制條例》修正，未來將模擬槍改造將以刑法論處。圖／聯合報系資料照片
行政院5日通過《槍砲彈藥刀械管制條例》修正，未來將模擬槍改造將以刑法論處。圖／聯合報系資料照片
為溯源阻斷非法改造槍枝，遏止黑幫公然開槍，行政院院會昨通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰，另增訂對槍砲零件製造業者行政檢查及公共場所開槍處罰。

這次修法增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝查緝；為防處犯罪行為人故意於開槍後隨即攜械自首，僥倖尋求減免刑責情事，將「必減刑」修正為「得減刑」。

行政院長陳建仁說，近期查獲的非法槍彈，非制式槍枝比率達百分之九十三點三，非制式槍枝犯案占槍擊案比率達百分之九十八，許多犯嫌故意於開槍後隨即攜械自首以尋求減刑，除有濫用法律疑慮，對執法機關挑釁意味濃厚，須強化槍砲彈藥管制措施。

警政署警政委員方仰寧說，網路上常見販售槍枝零組件，歹徒取得零件容易，可組裝成非制式的改造槍，在公共場所開槍，甚至利用沒有前科或未成年者犯案，挑戰執法公權力，衝擊社會治安，加強槍彈管理有急迫性。

他說，模擬槍及遊戲用槍樣式、尺寸、材質，與真槍十分相近，若不明確規範，常被不法廠商或歹徒做為改造來源，政府會參考專家學者意見及與業者溝通，在不影響業者權利範圍內，針對槍管、槍膛等模擬槍組成零件，做出材質規範。

對於增訂公共場所開槍加重處罰及修正自首，由必減刑改為得減刑，方仰寧解釋，在公共場所公然開槍，除嚴重衝擊社會治安，也令人擔心會有模仿效應，必須加重處罰，而利用無前科及未成年者犯案，在犯案之後就立刻攜械自首，此風不可長，為了嚴懲，把必減刑改為得減刑。

延伸閱讀

遏阻公然開槍案件 刑法將納管模擬槍

為吸引賓客注意！阿公突在婚禮開槍 「不慎射中12歲孫子」

遏止公然開槍！政府全面納管槍砲彈藥零件 模擬槍納刑法

愛不到就開槍！男槍殺「關渡鹹粥」闆娘 士檢偵結起訴

相關新聞

走私活體動物 在機上被攔截

一架班機前晚從泰國曼谷飛抵桃園國際機場，機組員在機艙及行李袋發現星龜廿八隻、土撥鼠一隻、水獺二隻及已死亡囓齒目動物二隻，...

阻黑幫開槍 政院通過修法嚴管槍械

為溯源阻斷非法改造槍枝，遏止黑幫公然開槍，行政院院會昨通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，全面納管槍砲彈藥及其主要...

犯後棄槍又躲藏 「關渡鹹粥」案嫌起訴移審法院續押

周姓男子追求台北市「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘不成，持槍傷人致死，士林地檢署今偵結依殺人、槍砲等罪嫌起訴周男，下午移審士...

機艙內發現疑似老鼠 防檢署查獲桃機首起飛機上走私活體動物

一架泰越捷航空班機昨(4日)晚自泰國曼谷飛往桃園國際機場時，因旅客發現有類似老鼠的動物在機艙內活動，通報機組員後又在一個...

影／見靚麗女加LINE陷情網！4男遭騙200萬 新北警調破機房逮7男

25歲江姓男子與6名同夥日前組成詐騙集團，以美女照片當帳號自稱是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲女子，在網路上隨機找...

賣安毒500元遭毒蟲檢舉 高雄2毒販認不認罪判刑差很大

高雄盧姓男子於2021年分別向蔡姓、許姓兩男購買二級毒品安非他命500元，因故被捕後，向仁武分局員警供出兩毒販，而蔡、許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。