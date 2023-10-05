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犯後棄槍又躲藏 「關渡鹹粥」案嫌起訴移審法院續押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

周姓男子追求台北市「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘不成，持槍傷人致死，士林地檢署今偵結依殺人、槍砲等罪嫌起訴周男，下午移審士林地院後，裁定繼續羈押周男。

檢警調查，51歲周男平時獨居在台北市北投區，時常到住家附近「關渡鹹粥」用餐，對該店潘姓老闆娘暗生情愫，甚至派人送錢給潘女，但潘女皆退回。

今年6月10日下午，周男騎乘機車到鹹粥店，先是與正在洗碗筷的潘女爭執，再拿出預藏的手槍朝潘女開1槍，犯後朝社子島方向逃跑，棄車後逃往新北市，警方深夜在新北市林口區一處土地公廟旁找到周男，帶返偵辦。

周男落網稱槍彈是已故友人留下，否認情殺潘女，之所以犯案，是因為再鹹粥店用餐時遭遇潘女態度不佳，所以開槍恐嚇；士林地檢署偵結，認周男犯殺人、 槍砲等罪，依法起訴。

士林地院認為，周男涉犯殺人、非法持槍彈等罪嫌，嫌疑重大，案發後逃逸，到山區躲藏，又棄槍滅證，其所涉犯殺人罪是最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，且周男犯罪手段、情節及所生危害重大，應予羈押。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

殺人 老闆娘

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