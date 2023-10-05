機艙內發現疑似老鼠 防檢署查獲桃機首起飛機上走私活體動物

一架泰越捷航空班機昨(4日)晚自泰國曼谷飛往桃園國際機場時，因旅客發現有類似老鼠的動物在機艙內活動，通報機組員後又在一個無主行李袋中發現其他動物，隨後通報航空警察局協助處理，並移交農業部動植物防疫檢疫署桃園分署處理。

防檢署桃園分署表示，目前確認扣案動物有星龜28隻、土撥鼠1隻、水獺2隻，以及2隻不知名囓齒目動物。除星龜不屬應實施檢疫動物外，其餘動物將送國立屏東科技大學野生動物虛擬鑑識中心確認，是否為瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）所規範的動物後再進行必要處置。

防檢署桃園分署指出，並不清楚是什麼人透過什麼方式將動物夾帶上飛機，約談行李坐位區附近乘客皆矢口否認，後續將會同相關單位，進行行政調查、收集相關事證，以確定行為人，並將依違反動物傳染病防治條例規定，違規事證經確認，得就行為人裁處新台幣5萬元到100萬元罰鍰。