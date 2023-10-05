影／見靚麗女加LINE陷情網！4男遭騙200萬 新北警調破機房逮7男

25歲江姓男子與6名同夥日前組成詐騙集團，以美女照片當帳號自稱是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲女子，在網路上隨機找男性帳號搭訕，誘騙投資虛擬貨幣，有4名男子上當共被騙200萬元。新北市刑大與調查局、刑事局展開查緝，前往永和1間套房攻堅，當場逮捕主嫌江男等7人，訊後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，以江姓男子為首的詐騙集團，今年5月開始以假戀愛真誘騙投資方式進行詐騙，江嫌等人虛構1名在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲美貌金融女性從業人員之帳號，在網路上隨機挑選男性加LINE聊天，6名詐騙集團成員輪番使用該美女的照片及罐頭女聲錄音檔取信被害人，等到與被害人感情熱絡後，以投資虛擬貨幣DEXTUSD前景可期、可鉅額獲利等話術，誘使被害人購買集團自行發行毫無價值的虛擬貨幣DEXTUSD，粗估受害男子超過20人。

有4名男子聽信話術投資共200多萬，欲領回獲利時發現被騙立即報警。新北市刑大獲報後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，與刑事局、新北市調查處等單位組成專案小組，鎖定江男及位於永和區1間套房內的機房，日前見時機成熟前往攻堅，當場逮捕江姓主嫌及6名成員。