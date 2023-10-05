賣安毒500元遭毒蟲檢舉 高雄2毒販認不認罪判刑差很大

高雄盧姓男子於2021年分別向蔡姓、許姓兩男購買二級毒品安非他命500元，因故被捕後，向仁武分局員警供出兩毒販，而蔡、許落網後，對於販毒一事，蔡坦承不諱，許則矢口否認，前後說詞不一；法院審酌兩人犯後態度及加重、減輕刑責事證，許被判刑10年4月；蔡5年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，許男一開始指稱當天盧男向他索取毒品且死賴不走，無可奈何下，許男才向屋內蔡男取毒，並無償供給蔡施用，但許男之後又多加解釋，當天向盧收取500元，是盧償還他的欠款。

不過，這樣的說法遭到蔡男打臉，因盧欠許2000元，法院認為，許圖利販毒，怎可能因盧僅還500元，就對他無償供毒，且有監視器畫面作證，讓許百口莫辯。

法院審酌，蔡、許皆非大盤毒梟，而蔡始終坦承不諱，但距離他上回牟利販毒判刑出獄，僅隔不到半年，此外，蔡不願製作檢舉筆錄供出上游，但交出監視器影片供檢警追溯上游，且犯後態度良好，判處蔡男5年半、許男10年4月有期徒刑，並沒收兩人不法所得各500元。

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