快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竊賊專偷靈骨塔陪葬名表 25萬勞力士被偷幸尋回

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市金山、萬里多家靈骨塔，今年6月起陸續發生往生者骨灰罈陪葬名表遭竊，警方組專案小組採集指紋過濾路口監視器，日前拘提涉案柯姓男子，查扣9只手表，其中1只價值高達25萬元，犯案至少9起，昨依竊盜等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山、萬里多家靈骨塔往生者骨灰罈家屬，常會放置一些紀念性物品，有的是珠寶手飾、名表等物品，近日頻傳遭竊案件，家屬多是在祭祖時發現，金山警分局接獲報案後組專案小組追查。

警方採集骨灰罈指紋等相關跡證，並逐一過濾路口監視器，鎖定柯男（42歲）涉嫌重大，日前在瑞芳區柯嫌住家將其拘提到案，警方搜索後，在柯住處起出遭竊的9只名表及毒品安非他命，市價近40萬元。

柯男矢口否認犯案，佯稱遭人冒充身分犯案，但金山分局偵查隊鑑識分析比對作案現場指紋，與案發現場的監視錄影畫面，發現都與柯男相符。

被害家屬都十分氣憤，其中一名被害人說，其祖父生前為撐起整個家一輩子省吃儉用，連手表都捨不得買，家屬感念因此特別買一只「勞力士」名表供奉祖父塔位，祭祖時發現手表遭竊，十分氣憤又傷心，請警方尋回有紀念生的失物。

金山警分局建議，盼靈骨塔調整塔位管理方式，以不擺放為原則，提醒民眾勿置放高價或特殊紀念性物品，呼籲轄區墓園、靈骨塔等增設廣布監視錄影器，避免宵小覬覦。

專偷靈骨塔骨灰壇陪葬名表落網，25萬勞力士被偷家屬氣。記者游明煌／翻攝
專偷靈骨塔骨灰壇陪葬名表落網，25萬勞力士被偷家屬氣。記者游明煌／翻攝

金山 監視器

延伸閱讀

勞力士襄贊近百年傳奇高球賽事萊德盃 秀無私團隊精神

國內愛其華名表「非瑞士製造」 負責人拼裝貨詐4.7億遭訴

魏妙如帶未婚夫回新加坡老家 爸爸送寶勞力士祝福

40多人受害…稱幫賣靈骨塔詐財 新北檢聲押11嫌獲准

相關新聞

機艙內發現疑似老鼠 防檢署查獲桃機首起飛機上走私活體動物

一架泰越捷航空班機昨(4日)晚自泰國曼谷飛往桃園國際機場時，因旅客發現有類似老鼠的動物在機艙內活動，通報機組員後又在一個...

影／見靚麗女加LINE陷情網！4男遭騙200萬 新北警調破機房逮7男

25歲江姓男子與6名同夥日前組成詐騙集團，以美女照片當帳號自稱是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲女子，在網路上隨機找...

賣安毒500元遭毒蟲檢舉 高雄2毒販認不認罪判刑差很大

高雄盧姓男子於2021年分別向蔡姓、許姓兩男購買二級毒品安非他命500元，因故被捕後，向仁武分局員警供出兩毒販，而蔡、許...

影／竊賊專偷靈骨塔陪葬名表 25萬勞力士被偷幸尋回

新北市金山、萬里多家靈骨塔，今年6月起陸續發生往生者骨灰罈陪葬名表遭竊，警方組專案小組採集指紋過濾路口監視器，日前拘提涉...

颱風天騎噪音車還逆向 囂張男被攔查...口袋搜出海洛因

中颱小犬來襲，桃園市昨晚風強雨驟，警方晚間巡邏行經桃園區中正路一帶，發現一輛噪音機車逆向在雨中奔馳，立即將人攔下，結果5...

遏阻公然開槍案件 刑法將納管模擬槍

未來用模擬槍改造槍支將以《刑法》處分，且將有「公共場所開槍罪」！內政部5日在行政院會後記者會宣布，將《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案送交立院…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。