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影／竊賊專偷靈骨塔陪葬名表 25萬勞力士被偷幸尋回
新北市金山、萬里多家靈骨塔，今年6月起陸續發生往生者骨灰罈陪葬名表遭竊，警方組專案小組採集指紋過濾路口監視器，日前拘提涉案柯姓男子，查扣9只手表，其中1只價值高達25萬元，犯案至少9起，昨依竊盜等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
金山、萬里多家靈骨塔往生者骨灰罈家屬，常會放置一些紀念性物品，有的是珠寶手飾、名表等物品，近日頻傳遭竊案件，家屬多是在祭祖時發現，金山警分局接獲報案後組專案小組追查。
警方採集骨灰罈指紋等相關跡證，並逐一過濾路口監視器，鎖定柯男（42歲）涉嫌重大，日前在瑞芳區柯嫌住家將其拘提到案，警方搜索後，在柯住處起出遭竊的9只名表及毒品安非他命，市價近40萬元。
柯男矢口否認犯案，佯稱遭人冒充身分犯案，但金山分局偵查隊鑑識分析比對作案現場指紋，與案發現場的監視錄影畫面，發現都與柯男相符。
被害家屬都十分氣憤，其中一名被害人說，其祖父生前為撐起整個家一輩子省吃儉用，連手表都捨不得買，家屬感念因此特別買一只「勞力士」名表供奉祖父塔位，祭祖時發現手表遭竊，十分氣憤又傷心，請警方尋回有紀念生的失物。
金山警分局建議，盼靈骨塔調整塔位管理方式，以不擺放為原則，提醒民眾勿置放高價或特殊紀念性物品，呼籲轄區墓園、靈骨塔等增設廣布監視錄影器，避免宵小覬覦。
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