颱風天騎噪音車還逆向 囂張男被攔查...口袋搜出海洛因

中颱小犬來襲，桃園市昨晚風強雨驟，警方晚間巡邏行經桃園區中正路一帶，發現一輛噪音機車逆向在雨中奔馳，立即將人攔下，結果53歲騎士面對警方盤查不斷跳針，果然在他身上搜出注射針筒及毒品海洛因，全案依法移請偵辦。

桃園警分局警方昨晚10點40分在外巡邏，行經中正路時發現一名機車騎士冒雨逆向行駛險象環生，還發出噪音聲響，立即攔停該車檢查。

結果該名53歲蘇姓騎士脫下安全帽，員警眼尖馬上認出男子，前陣子才因毒品查獲過他，對此蘇男神情緊張稱要到藥局買痠痛藥布，交通違規開罰單給他就好，但對於騎的機車車主是誰卻交代不清；員警見他不斷跳針，經盤查結果在其外套口袋查獲注射針筒及毒品海洛因，蘇男身上帶著毒品，卻行徑囂張在路上逆向行駛，全案依法移請偵辦。