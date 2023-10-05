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颱風夜治安無空窗期 台南警查獲酒駕、毒品3人送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

小犬颱風來襲狂風夜裡，台南市警二分局忙於排除路樹倒塌、招牌掉落等突發狀況之際，凌晨在民族路與赤崁街口攔下1輛改裝車，查獲管姓男子涉酒後駕車，隨後在金華路與武英街口發現1輛違停轎車，車內有K盤及K他命殘渣，黃姓駕駛及同車許姓友人涉吸毒均被送辦。

民權所副所長江昀龍深夜帶班巡邏，凌晨1時30分許在民族路與赤崁街口攔下1輛排氣管改裝轎車轟隆作響，經攔查後發現，39歲管男全身散發酒味，經呼氣酒測值0.29毫克超標。

他趁颱風夜與友人自KTV唱歌飲酒歡樂，心想颱風夜應該不會碰到警察，沒想到駕車3分鐘後，即遭警攔檢，當場查獲他涉酒後駕車，經帶回所內調查後，依涉公共危險罪送辦外，排氣管改裝也通報環保局召回檢驗。

此外，南門所員警吳宗懋、邱柏凱，凌晨3時許在金華路與武英街口發現1部紅線違停車輛且車上無人，員警發現駕駛26歲黃男與同車26歲許男兩人在騎樓處聊天。經盤檢車輛在駕駛座腳踏板處發現放有K盤1個及不明毒品粉末殘渣。

警方將兩人帶返所內調查，毒品及尿液檢驗均呈現K他命陽性反應，警方詢問後，將黃、許兩人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方指出，小犬颱風來襲，員警除四處奔忙，處理路樹掉落4件、廣告招牌鬆脫或掉落13件，一個晚下來共處理17件臨時突發狀況，同時，治安維護工作也絕無空窗期。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

管姓男子於颱風夜在KTV飲酒歡唱後駕車，遭警攔查，呼氣酒測超標，被依涉公共危險罪送辦。圖／讀者提供
管姓男子於颱風夜在KTV飲酒歡唱後駕車，遭警攔查，呼氣酒測超標，被依涉公共危險罪送辦。圖／讀者提供
黃姓男子深夜駕車違停，經員警盤檢查獲K他命毒品殘渣及K盤，與友人許男被依涉毒品危害防制條例送辦。圖／讀者提供
黃姓男子深夜駕車違停，經員警盤檢查獲K他命毒品殘渣及K盤，與友人許男被依涉毒品危害防制條例送辦。圖／讀者提供

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