刑事局與人壽保險公會簽合作備忘錄 保障保戶不被詐騙

民眾多會購買保險，但保戶卻成為詐團鎖定目標，還會誘騙民眾將保單拿去質押借款；警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉，今天上午攜手中華民國人壽保險商業同業公會，簽署合作備忘錄，將建立情資分享平台，及時將可能遭受詐騙的保戶，提供給刑事局進行查處及防範。

刑事局指出，詐騙集團手法不斷更新，保戶也成為詐團覬覦目標，除假冒保險公司銷售地下（境外）保單、傳送釣魚簡訊連結外，甚至結合假投資手法，以高報酬、低風險、穩賺不賠的話術，誘騙民眾將保單拿去質押借款。

刑事局與中華民國人壽保險商業同業公會，上午由壽險公會理事長陳慧遊率台灣人壽副理事長莊中慶、國泰人壽執行副總林昭廷等10多家國內大型人壽保險公司代表，以「公私協力、共同反詐」為目標簽署合作備忘錄。