刑事局與人壽保險公會簽合作備忘錄 保障保戶不被詐騙
民眾多會購買保險，但保戶卻成為詐團鎖定目標，還會誘騙民眾將保單拿去質押借款；警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉，今天上午攜手中華民國人壽保險商業同業公會，簽署合作備忘錄，將建立情資分享平台，及時將可能遭受詐騙的保戶，提供給刑事局進行查處及防範。
刑事局指出，詐騙集團手法不斷更新，保戶也成為詐團覬覦目標，除假冒保險公司銷售地下（境外）保單、傳送釣魚簡訊連結外，甚至結合假投資手法，以高報酬、低風險、穩賺不賠的話術，誘騙民眾將保單拿去質押借款。
刑事局與中華民國人壽保險商業同業公會，上午由壽險公會理事長陳慧遊率台灣人壽副理事長莊中慶、國泰人壽執行副總林昭廷等10多家國內大型人壽保險公司代表，以「公私協力、共同反詐」為目標簽署合作備忘錄。
警政署長黃明昭率刑事局長周幼偉、科技犯罪防制中心主任林建隆等參與簽約儀式，未來會以異常交易通報、情資分享、教育訓練及宣導活動等四大面向協力反詐，建立情資分享平台，及時將可能遭受詐騙的保戶，提供給刑事警察局進行查處及防範，雙方也將配合加強保險員教育訓練，提升識詐知能，確保民眾財產不受侵害，並共同宣導最新反詐騙資訊，提升民眾防詐免疫力。
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