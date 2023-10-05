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遏阻公然開槍案件 刑法將納管模擬槍
未來用模擬槍改造槍支將以《刑法》處分，且將有「公共場所開槍罪」！內政部5日在行政院會後記者會宣布，將《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案送交立院。未來模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰，且將對槍砲零件製造業者落實行政檢查，強化槍枝零件源頭管制。
內政部表示，近來陸續查獲新型態改造槍砲，造成多起社會矚目的傷亡案件，經統計今年查緝的非法槍彈9成為非制式槍枝，為加強非制式槍砲溯源管理，這次修法全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，並將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰。
另增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，以強化槍枝零件源頭管制，降低不法外流；同時增訂公共場所開槍處罰，遏止此類犯行，並避免經媒體報導產生模仿效應，維護社會治安。
此外，為從根本管制改造槍枝，這次修法也配合實務現況及科技發展，增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝的查緝。
為防處犯罪行為人故意於開槍後隨即攜械自首，僥倖尋求減免刑責情事，這次修法也將「必減刑」修正為「得減刑」。
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