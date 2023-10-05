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高雄18歲缺錢男求職當「詐欺專員」 高薪赴約收款慘被逮

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄警方前天接獲民眾檢舉，疑有詐團車手在鳳仁路某超商內收受現金，員警火速前往當場逮捕現行犯18歲蔡姓男子，並和受害人66歲姜姓男子合作，約出另名林姓車手面交取款；事後果真順利逮人，不僅替姜男保住積蓄50萬元，還逮到2名利用假工作證及假公文行詐騙的年輕車手。

仁武分局指出，澄觀派出所日前破獲一起詐騙案件，歹徒以投資股票穩賺不賠等名義，誆騙被害人與假專員面交。

警方在前天上午11時許接獲線報檢舉，隨即成立專案小組前往詐團約定面交的超商埋伏守候，先是逮盪18歲車手蔡男，但他落網時謊稱是賣服飾商人，經員警帶返所進一步詢問及查看身上所攜物品，發現他身上攜帶假公文、假員工證，蔡男見事跡敗露，一時慌張辯稱，自己只是「上網打工」，並依指示從雲林南下至仁武區收取款項，被依詐欺現行犯逮捕。

當時警方研判，詐團應尚未察覺異樣，並與被害人姜男溝通合作，佯約詐團第二名車手成員面交取款，而事後，果真約出同樣18歲的林男赴約，正在林出示文件行詐騙之際，員警上前表明身分，順利逮捕林男。

經了解，蔡男與林男利用假工作證及假公文（付款單據）、合作協議契約書等，騙取被害人信任後，向被害人謊稱有穩賺不賠的股票投資理財法，所幸，員警及時到場攔阻姜男面交50萬元，後續警方將蔡嫌與林嫌依詐欺現行犯移送偵辦，並持續向上溯源。

高雄市警局仁武分局警員將18歲車手上銬。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局警員將18歲車手上銬。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局警員詢問18歲車手如何詐領現金。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局警員詢問18歲車手如何詐領現金。記者古和純／翻攝

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