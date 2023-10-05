愛不到就開槍！男槍殺「關渡鹹粥」闆娘 士檢偵結起訴

周姓男子追求台北市「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘不成，持槍傷人致死，士林地檢署今偵結，依殺人、槍砲等罪嫌起訴周男，今午間將移審周男，法院將決定續押與否。

檢警調查，51歲周男平時獨居在台北市北投區，時常到住家附近「關渡鹹粥」用餐，對該店潘姓老闆娘暗生情愫，甚至派人送錢給潘女，但潘女皆退回。

今年6月10日下午，周男騎乘機車到鹹粥店，先是與正在洗碗筷的潘女爭執，再拿出預藏的手槍朝潘女開1槍，犯後朝社子島方向逃跑，棄車後逃往新北市，警方深夜在新北市林口區一處土地公廟旁找到周男，帶返偵辦。