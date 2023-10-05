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愛不到就開槍！男槍殺「關渡鹹粥」闆娘 士檢偵結起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

周姓男子追求台北市「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘不成，持槍傷人致死，士林地檢署今偵結，依殺人、槍砲等罪嫌起訴周男，今午間將移審周男，法院將決定續押與否。

檢警調查，51歲周男平時獨居在台北市北投區，時常到住家附近「關渡鹹粥」用餐，對該店潘姓老闆娘暗生情愫，甚至派人送錢給潘女，但潘女皆退回。

今年6月10日下午，周男騎乘機車到鹹粥店，先是與正在洗碗筷的潘女爭執，再拿出預藏的手槍朝潘女開1槍，犯後朝社子島方向逃跑，棄車後逃往新北市，警方深夜在新北市林口區一處土地公廟旁找到周男，帶返偵辦。

據悉，周男落網稱槍彈是已故友人留下，否認情殺潘女，指他之所以犯案，是因為再鹹粥店用餐時遭遇潘女態度不佳，所以開槍恐嚇；士林地檢署今偵結，認周男犯殺人、 槍砲等罪嫌，依法起訴。

台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭人槍擊命亡。記者李隆揆／攝影
台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭人槍擊命亡。記者李隆揆／攝影
台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭不明人士開槍擊傷，送醫急救後，仍不治身亡。記者李隆揆／攝影
台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭不明人士開槍擊傷，送醫急救後，仍不治身亡。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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