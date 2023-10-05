海巡兩艦守護海疆20多年 台北艦及台中艦退役了

海巡署艦隊分署中部地區機動海巡隊所屬台北艦及台中艦在海上馳騁，守護海疆20多年，昨天在台中港4C碼頭正式光榮退役，目前退役艦尚無利用規畫。二艦曾支援攻堅案，阻止外籍漁工持刀威脅，也曾載檢警人員，經3天3夜393浬海上長征，在中沙群島海域頂著7級以上大浪，查獲走私毒品案。

昨天除役典禮由海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳金河主持，在眾人見證下，以白色油漆將艦號移除，正式卸下雙艦海疆巡弋的重責大任。

台北艦為海巡署首艘建造的巡防艦，由中信造船廠承造，前保安警察總隊第七總隊時期參考海軍錦江級艦設計籌建，台北艦成軍代表我國海巡艦艇現代化的重要里程碑；台中艦為慶富船廠所造，原為財政部關稅總局規劃建造600噸級巡防艦，民國93年移撥海巡署海洋巡防總局(現改制為艦隊分署) 。

雙艦在服役期間有許多令人印象深刻的任務，台北艦處置103年6月18日菲律賓海域外籍漁工持刀威脅案，該漁工揚言殺害漁船船長，海巡署獲報後立即指派台北艦趕赴現場救援。

台中艦處置108年5月11日，毒犯利用本國籍漁船走私毒品案，屏東地檢署指揮刑事警察局偵查第八大隊、南部打擊犯罪中心及偵防分署派遣台中艦搭載檢警人員，經3天3夜393浬海上長征，在中沙群島海域頂7級以上大浪，施放小艇攔檢漁船，在該船的右側密艙發現藏匿毒品粉末，將船長及船員押解回台，查獲市價7億5千萬元的570.3公斤K 他命。