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敗給美人計…欠債男被心儀女約出來「見面才知是討債」7人大亂鬥全遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區今晨發生街頭鬥毆案。28歲王姓男子積欠34歲范姓友人15萬元卻避不見面。范男於是找來王男心儀的梁姓女子聯繫王男佯稱要約會，王男不疑有他與另1名友人赴會，遭范男等4人埋伏痛毆，王男見寡不敵眾持鎮暴槍回擊導致范男受傷，雙方見有人受傷鳥獸散，警方獲報將雙方全數逮捕，詢後依法送辦。

據了解，王男數月前向范男借15萬元，但直到還款期限已至王男都未還錢，且還避不見面拒接電話。范男氣憤不已卻又無計可施，突然想到雙方共同認識的梁姓女子是王男心儀的對象，於是請託梁女以美人計誘騙王男出面。梁女聽聞後同意協助，以撒嬌口吻致電王男表示想要約會，王男一聽欣然答應，雙方相約今天凌晨4時許在土城區青雲路見面。

王男找來47歲楊姓友人一同赴會，到場後發現范男及友人共4人早已在場等待，雙方一言不合當場發生鬥毆，王男一方僅有2人立即陷入劣勢，不料王男竟持鎮暴槍攻擊范男，導致范男頭部撕裂傷、腿部大面積燒傷，眾人見事態嚴重一哄而散。

土城警方獲報後與刑大共同成立專案小組，經擴大調閱相關監視器鎖定雙方身分及行蹤，一個半小時內將范男、梁女等5人逮捕，接著再循線前往板橋一間旅館逮捕王男，還發現王男另1名友人鄭男持有安非他命、K他命等毒品，隨後又到台北市逮捕楊男。王男被逮時還一度謊報自己弟弟資料欲掩飾自己4條通緝身分，但旋即被警方識破，警方詢後依妨害自由、妨害秩序、毒品、傷害、毒品通緝及過失傷害通緝等罪嫌將雙方共8人依法送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將梁女等人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將梁女等人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方緝獲毒品。記者黃子騰／翻攝
警方緝獲毒品。記者黃子騰／翻攝
雙方在大馬路上發生鬥毆。記者黃子騰／翻攝
雙方在大馬路上發生鬥毆。記者黃子騰／翻攝
梁女向王男揮手。記者黃子騰／翻攝
梁女向王男揮手。記者黃子騰／翻攝

毒品 通緝 約會 鬥毆

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