台北男到基隆涉嫌販毒 路況不熟漏餡 警車追捕攔下送辦

住在台北市的陳姓男子今天凌晨到基隆市涉嫌販毒，疑不熟路況車速極慢，員警巡邏發現攔查，他因車上有毒品加速逃逸，開到健民街時車輛陷落路旁排水溝被捕。警方在他的車內查獲毒品約50公克，還有24萬多元現金。警方懷疑陳男販毒，但他否認。警方偵詢後將他移送法辦。

基隆市察四分局中山派出所員警今天凌晨3點多，駕駛巡邏車執行巡邏勤務時，在中山二路65巷口看到一輛轎車，車速偏慢不尋常，示意停車接受盤查時，駕駛人拒檢逃逸。

員警駕車追逐時，依車牌查出車主陳男有毒品前科，且被通緝中，通報加派警力支援圍捕。陳男開車沿中山二路市區往海岸方向行駛，開到健民街口時左轉上山。警車在後方鳴笛追逐，陳男仍高速行駛，經過一處右轉彎道後，右側車輪陷入路旁側溝，被趕上前的警方壓制落網。