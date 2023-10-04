台北男到基隆涉嫌販毒 路況不熟漏餡 警車追捕攔下送辦
住在台北市的陳姓男子今天凌晨到基隆市涉嫌販毒，疑不熟路況車速極慢，員警巡邏發現攔查，他因車上有毒品加速逃逸，開到健民街時車輛陷落路旁排水溝被捕。警方在他的車內查獲毒品約50公克，還有24萬多元現金。警方懷疑陳男販毒，但他否認。警方偵詢後將他移送法辦。
基隆市察四分局中山派出所員警今天凌晨3點多，駕駛巡邏車執行巡邏勤務時，在中山二路65巷口看到一輛轎車，車速偏慢不尋常，示意停車接受盤查時，駕駛人拒檢逃逸。
員警駕車追逐時，依車牌查出車主陳男有毒品前科，且被通緝中，通報加派警力支援圍捕。陳男開車沿中山二路市區往海岸方向行駛，開到健民街口時左轉上山。警車在後方鳴笛追逐，陳男仍高速行駛，經過一處右轉彎道後，右側車輪陷入路旁側溝，被趕上前的警方壓制落網。
陳男涉及毒品及槍械案，分被士林地方法院及地檢署發布通緝，警方在他的車上起出海洛因、安非他命毒品約50公克和分裝袋，包包內還有24萬多元，帶回偵詢後，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
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