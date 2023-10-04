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雄警誘逮毒販查獲「混毒咖啡包」 不到3年再犯加重判刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄張姓男子今年初因涉嫌販賣內含第三、第四級毒品的咖啡包，遭到喬裝購毒的鳳山分局員警當場逮捕；據悉，張還有另兩名同夥在逃，分別是WeChat暱稱「Bape」、「文迪」的成年男子，而張男因是販毒累犯，被橋頭地方法院判刑2年。

判決書指出，從事冷氣維修的張男與「Bape」、「文迪」3人分工販毒營利，員警先在微信發現「Bape」傳送販毒訊息，假冒要進行毒品交易，屬合法誘捕偵查，並非「陷害教唆」，交易最終並未達成。

而張男所販賣的毒品咖啡包，經高雄市立凱旋醫院化驗發現，內含微量第三級毒品硝甲西泮及微量第四級毒品硝西泮成分，八包總純質淨重共約為27.766公克，應依刑法第55條規定，從一重以販賣第三級毒品而混合2種以上毒品未遂罪處斷。

張男對於犯行坦承不諱，自2012年起，他曾犯下竊盜、施用毒品、販毒、公共危險等罪，於2020年9月中，張男終於出獄，但在受刑完畢5年內，再次犯行，成為累犯。

合議庭審酌，張男前科有施用毒品、販賣第二級毒品案件，卻在前案執行完畢後不到3年，再次販賣第三級毒品而混合2種以上毒品未遂犯行，顯見被告前次所處刑罰尚不足，依刑法第47條第1項規定，加重其刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

橋頭地方法院外觀。本報資料照
橋頭地方法院外觀。本報資料照

毒品 販毒 高雄市

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