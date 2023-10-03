裝潢工搭Uber潛社區連續闖空門 警偕巡守隊布天網逮人

新北市新店區小城里內某處社區近日傳出3起闖空門竊案，社區民眾組成巡守隊巡守防賊，警方也派員加強巡查。33歲劉姓嫌犯食髓知味，今天凌晨搭乘多元計程車再度潛入社區，居民及警方發現陌生車輛進入立刻進行圍捕逮人，劉男坦承行竊，詢後被依住宅竊盜、毒品等罪嫌送辦。

據了解，擔任裝潢工人的劉姓男子有竊盜前科，因曾至新店小城里該社區裝潢，對當地環境十分熟悉。劉男因染有毒癮加上欠債，自上月26日至本月1日凌晨連續3次搭乘多元化計程車到該社區，若發現未關窗的民宅就攀爬進入搜刮，共得手10萬7000元現金。

新店警方接獲報案後，調閱監視器鎖定嫌犯特徵，並調派線上警力在社區加強巡查，社區民眾也自組巡守隊四處巡邏，今天凌晨1時許警方與社區民眾發現一輛多元化計程車駛入社區，立即將該車攔下盤查，果然發現涉嫌行竊的劉男穿著與之前犯案時相同的衣服，當場將劉男逮捕，並在他身上查獲K菸2支。

劉男警詢時坦承行竊，供稱竊來的金錢皆已拿來還債，警方詢後將他依住宅竊盜、毒品等罪嫌送辦。

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