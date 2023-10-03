快訊

不斷更新／小犬颱風逼近！台東明下午起放颱風假 各縣市停班課一次看

亞運拳擊／4強賽不敵地主 「四金釵」吳詩儀銅牌收尾

民眾倉皇逃出！曼谷一購物中心傳槍響至少3死4傷 槍手竟是青少年

裝潢工搭Uber潛社區連續闖空門 警偕巡守隊布天網逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區小城里內某處社區近日傳出3起闖空門竊案，社區民眾組成巡守隊巡守防賊，警方也派員加強巡查。33歲劉姓嫌犯食髓知味，今天凌晨搭乘多元計程車再度潛入社區，居民及警方發現陌生車輛進入立刻進行圍捕逮人，劉男坦承行竊，詢後被依住宅竊盜毒品等罪嫌送辦。

據了解，擔任裝潢工人的劉姓男子有竊盜前科，因曾至新店小城里該社區裝潢，對當地環境十分熟悉。劉男因染有毒癮加上欠債，自上月26日至本月1日凌晨連續3次搭乘多元化計程車到該社區，若發現未關窗的民宅就攀爬進入搜刮，共得手10萬7000元現金。

新店警方接獲報案後，調閱監視器鎖定嫌犯特徵，並調派線上警力在社區加強巡查，社區民眾也自組巡守隊四處巡邏，今天凌晨1時許警方與社區民眾發現一輛多元化計程車駛入社區，立即將該車攔下盤查，果然發現涉嫌行竊的劉男穿著與之前犯案時相同的衣服，當場將劉男逮捕，並在他身上查獲K菸2支。

劉男警詢時坦承行竊，供稱竊來的金錢皆已拿來還債，警方詢後將他依住宅竊盜、毒品等罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方逮捕劉男。圖／小城里長郭仁澤提供
警方逮捕劉男。圖／小城里長郭仁澤提供
劉男行竊得手後翻牆準備離開社區。圖／小城里長郭仁澤提供
劉男行竊得手後翻牆準備離開社區。圖／小城里長郭仁澤提供

計程車 竊盜 毒品

延伸閱讀

談雙十國慶 侯友宜：國家只有一種顏色就是青天白日滿地紅

安平警攜手南檢署檢察官 與民有約查賄座談會

前女友約見面又神隱 台中男崩潰躺車道睡覺警來開導

桃園女誤信股票詐騙162萬 社區管理員機警保住百萬

相關新聞

裝潢工搭Uber潛社區連續闖空門 警偕巡守隊布天網逮人

新北市新店區小城里內某處社區近日傳出3起闖空門竊案，社區民眾組成巡守隊巡守防賊，警方也派員加強巡查。33歲劉姓嫌犯食髓知...

萬華阿公店濺血！敬酒起衝突 他叫17人助陣抄藍波刀砍人

陳姓男子跟郭姓男子日前在大安區餐酒館吃飯喝酒，跟朋友敬酒時起衝突，雙方不歡而散，事後對方越想越氣，得知陳、郭2人跑去萬華...

美國毒奶粉走私來台被攔 10公斤安毒可製成5萬包毒咖啡

販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，今年3月被海關攔截起出市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒。刑事局估算...

竹聯幫分子對槍擊要犯「瘋琴」公司開槍 檢警偵辦逾半年起訴

曾名列十大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴，在嘉義縣水上鄉經營的巨得集團公司，3月2日凌晨遭竹聯幫梅花堂分子邱姓男子，持改造長槍連...

凌晨出擊一口氣抓20人 南警破獲轄天九牌職業賭場

天九牌職業賭場藏身台南市安南區北安路巷內一鐵皮屋，在深夜時段時常有車輛進出，警方於今天凌晨零點30分摸黑查緝，當場查扣賭...

Linbay好油恐嚇案 刑事局抽絲剝繭破真相

臉書粉專「Linbay好油」稱遭恐嚇，檢警調查全案為自導自演。刑事局今天表示，經科技偵查發現犯嫌許男使用境外VPN IP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。