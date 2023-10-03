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萬華阿公店濺血！敬酒起衝突 他叫17人助陣抄藍波刀砍人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子跟郭姓男子日前在大安區餐酒館吃飯喝酒，跟朋友敬酒時起衝突，雙方不歡而散，事後對方越想越氣，得知陳、郭2人跑去萬華區阿公店串門子，找朋友帶刀復仇，一夥18人奔至店內持刀揮砍。18人犯案後鳥獸散，警方獲報先在馬路上攔查逃逸8人，事後循線通知在逃10人到案，警詢後送辦。

台北市萬華區阿公店日前傳出砍人案，警方獲報先攔查逮捕8人，事後通知在逃10人到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區阿公店日前傳出砍人案，警方獲報先攔查逮捕8人，事後通知在逃10人到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

萬華警方9月23日凌晨1點多獲報，轄內三水街某阿公店有打架情事，到場發現傷者郭男（20歲）、陳男（22歲）都有刀傷，現場明顯濺血，緊急送醫2人均無生命危險。

警方得知傷者2人被藍波刀砍，循線調閱監視器畫面追查，凌晨3點多先在桂林路找到逃逸車輛攔查，車內有8人全帶回派出所偵詢，隨後通知在逃10人到案說明。

警方調查，雙方因在大安區餐酒館不歡而散，陳男（20歲）得知郭、陳2人在萬華區阿公店，於是找來17名朋友「助陣」，有7名朋友一起跟他進門尋仇，其餘10人則在外面等待。

陳男持刀砍人，犯後在場8人搭休旅車逃逸，其餘10人得知「出事了」也鳥獸散；陳男警詢時供稱「都是我動手的」，警方仍依聚眾鬥毆罪嫌，將涉案18人一併送辦。

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台北市萬華區阿公店日前傳出砍人案，警方獲報先攔查逮捕8人，事後通知在逃10人到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區阿公店日前傳出砍人案，警方獲報先攔查逮捕8人，事後通知在逃10人到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

阿公店 鬥毆

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