聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬華阿公店濺血！敬酒起衝突 他叫17人助陣抄藍波刀砍人
陳姓男子跟郭姓男子日前在大安區餐酒館吃飯喝酒，跟朋友敬酒時起衝突，雙方不歡而散，事後對方越想越氣，得知陳、郭2人跑去萬華區阿公店串門子，找朋友帶刀復仇，一夥18人奔至店內持刀揮砍。18人犯案後鳥獸散，警方獲報先在馬路上攔查逃逸8人，事後循線通知在逃10人到案，警詢後送辦。
萬華警方9月23日凌晨1點多獲報，轄內三水街某阿公店有打架情事，到場發現傷者郭男（20歲）、陳男（22歲）都有刀傷，現場明顯濺血，緊急送醫2人均無生命危險。
警方得知傷者2人被藍波刀砍，循線調閱監視器畫面追查，凌晨3點多先在桂林路找到逃逸車輛攔查，車內有8人全帶回派出所偵詢，隨後通知在逃10人到案說明。
警方調查，雙方因在大安區餐酒館不歡而散，陳男（20歲）得知郭、陳2人在萬華區阿公店，於是找來17名朋友「助陣」，有7名朋友一起跟他進門尋仇，其餘10人則在外面等待。
陳男持刀砍人，犯後在場8人搭休旅車逃逸，其餘10人得知「出事了」也鳥獸散；陳男警詢時供稱「都是我動手的」，警方仍依聚眾鬥毆罪嫌，將涉案18人一併送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言