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美國毒奶粉走私來台被攔 10公斤安毒可製成5萬包毒咖啡

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，今年3月被海關攔截起出市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒。刑事局估算可製成5萬包毒品咖啡包，拘提收貨的蕭姓、陳姓男子依毒品罪移送，檢方聲押禁見獲准，追查上手。

警方調查，毒郵包從美國寄出，今年3月29日抵台，因運費成本高，不常見從國外寄奶粉來台，關務署台北關人員起疑抽檢，發現奶粉罐外上方鋪嬰兒衣物，10罐奶粉各裝1公斤多白粉，共10.4公斤，以拉曼光譜儀測出是安非他命。

刑事局偵三大隊第一隊跟監物流，35歲蕭姓男子隔月5日在桃園市龜山區開車向郵差領取郵包，警方尾隨約10分鐘攔車拘提，分析手機等資料追出要交貨給28歲陳姓男子，當月26日陳在龜山住處被拘提。

蕭曾被查獲施用毒品，與陳均無業，兩人稱缺錢，受指使各以30萬元代價收取毒郵包。警方查出，安非他命為粉狀，摻入奶粉，研判毒販要混和成毒品咖啡包，估算可製成5萬包毒咖啡。

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販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／攝影
販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／攝影
販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／攝影
販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／攝影
販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／翻攝

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販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／翻攝

販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
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販毒集團在美國以奶粉罐夾藏安非他命，寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價6百萬元的10.4公斤粉狀安毒，刑事局拘提收貨的蕭姓、陳姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
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