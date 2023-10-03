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竹聯幫分子對槍擊要犯「瘋琴」公司開槍 檢警偵辦逾半年起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

曾名列十大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴，在嘉義縣水上鄉經營的巨得集團公司，3月2日凌晨遭竹聯幫梅花堂分子邱姓男子，持改造長槍連開5槍，盧不在公司，邱攜槍向警方投案，稱不滿盧猥褻少女。嘉義地檢署指揮警方偵辦逾半年，日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪、毀損等罪嫌對邱男，提起公訴。

檢方調查，新北市27歲邱姓男子3月2日凌晨1點多，駕駛「小鴨」舊款豐田Yaris到水上鄉，對「瘋琴」盧照琴設立巨得集團公司開5槍，事後向警方自首，扣得改造步槍與25發子彈、顆彈殼。

檢方說，邱男將非制式步槍及制式子彈30顆，藏在新北市住處，3月2日凌晨1點52分朝巨得集團公司開5槍，造成大門玻璃破裂，鐵門毀損，事後向水上分局警方自首；扣案槍枝子彈經送驗後，具殺傷力。邱男曾涉妨害自由、肇事逃逸、毒品、藥事法、槍砲彈藥刀械管制條例等案件，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請法院審酌是否加重其刑，自首部分請法院減輕其刑。

「瘋琴」盧照琴曾被列為十大槍擊要犯，早期是赫赫有名的道上人物，曾因殺人被判死刑，後改判無期徒刑，出獄後在水上鄉從事建材生意。

警方調查，邱姓男子有組織犯罪紀錄，投案時聘律師陪同應訊，稱「賭爛」（厭惡）「瘋琴」猥褻少女而開槍洩憤，沒有共犯。但邱與被害少女無關聯性，警方存疑，清查梅花堂在新北三重、蘆洲、新莊、五股區一帶活動，幫眾以營造建築圍標、討債為主，邱不是幫中「大咖」，不排除是因建材生意糾紛被找來的槍手，偵辦逾半年。

槍擊案後盧未出面，僅傳line訊息回覆友人「謝謝關心，事不關己。」他妻子向警方稱不知為何被開槍，也不知丈夫去向。友人說，盧都在大陸做生意，未聽聞有糾紛；鄰居說，盧出獄後很少回公司，也少與地方人士互動，凌晨聽見「砰砰砰」聲響，不知是槍擊。

曾名列十大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴，在嘉義縣水上鄉經營的巨得集團公司，3月2日凌晨遭竹聯幫梅花堂分子邱姓男子，持改造長槍連開5槍，盧不在公司，邱攜槍向警方投案。記者魯永明／翻攝
曾名列十大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴，在嘉義縣水上鄉經營的巨得集團公司，3月2日凌晨遭竹聯幫梅花堂分子邱姓男子，持改造長槍連開5槍，盧不在公司，邱攜槍向警方投案。記者魯永明／翻攝

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