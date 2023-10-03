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花蓮警成立東部首間空氣槍鑑定實驗室 最快半天有結果

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

警察機關辦案搜索查扣空氣槍，須將槍枝帶到台北刑事警察局鑑定，但花東地處偏遠，需花2個月等待鑑定結果，曠日費時。花蓮縣警局建置東部首間「空氣槍動能鑑定實驗室」，未來可針對花東地區空氣槍檢測動能，待完成人員培訓及通過認證，將提供具證據能力的鑑定報告書，提升辦案效率。

花蓮縣警局鑑識科長黃孟隆表示，動能超過20焦耳的空氣槍恐致人傷亡，需要鑑定才能作為扣查憑據，且檢方需透過刑事局的鑑定報告書上的數據，決定案件是否起訴。

縣警局在今年啟用的警勤科技大樓內，花費約100萬元，依刑事局標準建置空氣槍動能鑑定實驗室，搭設一組3道200公分紅外線光閘門，測試空氣槍枝內彈丸射出的速度，根據其直徑及質量，換算槍枝動能，確認有無超標。

黃孟隆指出，全台的空氣槍鑑定實驗室都是經過刑事局的認證，實驗室現已驗收，尚待刑事局檢驗，目前只有1名通過受訓的鑑驗人員，還需要1名覆核的鑑驗人員，才能提供合格的鑑定書。由於台南及高雄市今年底也將成立同樣規格的實驗室，花蓮將與兩市一起讓人員至刑事局受訓3個月，明年才能正式啟用實驗室，提供花東院檢具證據能力的報告書。

黃說，實驗室現在是「試營運」階段，未來定期1年矯正1次維護。雖然不能提供合格的鑑定書，但驗出的動能數據可供警方參考，檢驗時間通常僅需半天到1天，啟用後能大幅提升整體的偵審效率。

鑑識科指出，現在全台非六都只有新竹縣有空氣槍動能鑑定實驗室，新北、台北、桃園及台中市都有，雖然花東每年平均有100支空氣槍送刑事局檢驗，不過實際查獲量是送驗的2至3倍，實驗室運作後，可找出漏網之魚，提升轄內治安。

另外，花蓮警方因應新興毒品，去年花費逾170萬元，採購手持式拉曼光譜儀，且檢驗出的數據與刑事局以氣相層析質譜儀驗出的數據相符，未來將運用在毒品初篩，提升偵辦量能。

花蓮縣警局設置空氣槍動能鑑定實驗室，利用一組長共200公分的紅外線光閘，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，確認是否超過標準。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局設置空氣槍動能鑑定實驗室，利用一組長共200公分的紅外線光閘，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，確認是否超過標準。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局斥資近百萬元，設置東部首間空氣槍動能鑑定實驗室，待完成人員培訓及通過認證，預計明年正式啟用。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局斥資近百萬元，設置東部首間空氣槍動能鑑定實驗室，待完成人員培訓及通過認證，預計明年正式啟用。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局空氣槍動能鑑定實驗室，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，再依其直徑及質量，換算槍枝的單位面積動能，確認是否超標。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局空氣槍動能鑑定實驗室，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，再依其直徑及質量，換算槍枝的單位面積動能，確認是否超標。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局鑑識科長黃孟隆表示，花蓮空氣槍動能鑑定實驗室未來可針對花東地區空氣槍檢測動能，待完成人員培訓及通過認證，將提供具證據能力的鑑定報告書。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局鑑識科長黃孟隆表示，花蓮空氣槍動能鑑定實驗室未來可針對花東地區空氣槍檢測動能，待完成人員培訓及通過認證，將提供具證據能力的鑑定報告書。記者王思慧／攝影

花蓮 槍枝 毒品

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