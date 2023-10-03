「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯凌晨收押禁見
農業粉專「Lin bay好油」林裕紘因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋，遭網友私訊恐嚇人身安全。桃園地檢署指揮刑事局和桃園市警方，循線追查出許姓男子涉有重嫌，昨搜索帶回許男，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，今凌晨桃園法院裁定收押。
重大刑案專組檢察官指揮內政部警政署刑事警察局及桃園市政府警察局刑事警察大隊，偵辦「Linbay好油」版主遭人恐嚇案件，自上個月23日立案以來，追查發現嫌犯使用臉書假帳號，特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體，以VPN方式，躲避追查。
經檢警蒐證追查出許姓男子涉重嫌，桃園地檢署昨上午持法院搜索票，搜索許男租屋處，在住家發現筆電、手機及隨身碟等證物，通知到案說明，經檢察官訊問後，認為許男涉嫌刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，昨晚向法院聲請羈押禁見，今凌晨桃園法院裁定收押禁見。
日前林裕紘因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭側翼網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全，引發網友直呼「綠色恐怖」。但有媒體指出，許嫌疑似任職國民黨中央政策會，偵訊時他供稱與林裕紘認識多年，自曝當初林主動要他使用涉案的臉書帳號發文，且恐嚇案成為全國焦點後，2人還共同討論並錄音存檔，疑似是為了讓林事後有台階下，不過案情是否從恐嚇案演變成自導自演，檢警並未證實，有待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言