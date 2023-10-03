「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯凌晨收押禁見

農業粉專「Lin bay好油」林裕紘因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋，遭網友私訊恐嚇人身安全。桃園地檢署指揮刑事局和桃園市警方，循線追查出許姓男子涉有重嫌，昨搜索帶回許男，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，今凌晨桃園法院裁定收押。

重大刑案專組檢察官指揮內政部警政署刑事警察局及桃園市政府警察局刑事警察大隊，偵辦「Linbay好油」版主遭人恐嚇案件，自上個月23日立案以來，追查發現嫌犯使用臉書假帳號，特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體，以VPN方式，躲避追查。

經檢警蒐證追查出許姓男子涉重嫌，桃園地檢署昨上午持法院搜索票，搜索許男租屋處，在住家發現筆電、手機及隨身碟等證物，通知到案說明，經檢察官訊問後，認為許男涉嫌刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，昨晚向法院聲請羈押禁見，今凌晨桃園法院裁定收押禁見。