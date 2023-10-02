「Lin bay好油」版主被恐嚇案 國民黨工涉案稱自導自演

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘被網友恐嚇案，警方查出國民黨工許姓男子涉案，今帶回偵詢，他稱受林請託「自導自演」，手機存有他與林事前討論的通話錄音，警詢後移送，桃園地檢署晚間依恐嚇、偽造文書罪聲押禁見。

據了解，許姓男子任職國民黨政策會，曾是雲林縣長張麗善的小編，他坦承犯案，稱與林裕紘是舊識，受林請託「自導自演」，替林「找台階下」，順勢關閉粉專；對於涉案臉書帳號，他未清楚交待來源，稱是先前他人提供，不知為何以外國手機門號註冊。

據調查，許在新北市永和區一間咖啡店使用筆記型電腦，連接公用網路，透過付費軟體Surfshark以VPN跳板隱藏真實IP，傳臉書私訊恐嚇林，警方向臉書公司調閱資料，IP在墨西哥，以薩爾瓦多手機門號註冊臉書帳號。

刑事局偵九大隊、桃園市刑警大隊追查IP，發現從新北永和一間咖啡店連線，根據傳訊時間調閱監視器鎖定許，今上午搜索許的租屋處，他正要出門上班，被通知帶回刑事局偵詢。