恐嚇Lin bay好油 嫌犯被逮聲押

農業粉專「Lin bay好油」林裕紘因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭側翼網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全。桃園地檢署指揮刑事局和桃園市警方，循線追查出許姓男子涉有重嫌，昨天搜索帶回許男，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。

有媒體指涉案許姓犯嫌具有國民黨工身分，與林裕紘是舊識，許嫌自曝恐嚇案是林裕紘指示他所為，手機內存有案發後雙方討論恐嚇案通話錄音，疑是自導自演；對此檢警未證實，強調一切還在偵查中。

桃園地檢署指出，重大刑案專組檢察官指揮內政部警政署刑事警察局及桃園市政府警察局刑事警察大隊，偵辦「Linbay好油」板主遭人恐嚇案件，自上個月廿三日立案以來，積極追查，發現被告使用臉書假帳號，特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體，以ＶＰＮ方式發布恐嚇訊息，躲避追查。

檢警鍥而不捨積極蒐證，查出被告真實身分，桃園地檢署昨上午持法院搜索票，指揮搜索許姓被告租屋處，並通知到案說明；檢察官訊問後，認為許姓被告涉嫌行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，於昨晚十點向法院聲請羈押並禁止接見。

臉書粉專「Linbay 好油」板主林裕紘疑因發表有關巴西雞蛋言論，日前傳出及其家人遭不明人士威脅，警方發現網路位址及電話皆來自海外，一度追查困難。行政院長陳建仁上月廿六日赴立法院備詢，在國民黨立委曾銘宗追問下，給出目標三個月破案承諾，昨天查獲許姓嫌犯。