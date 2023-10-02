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抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

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抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

農業粉專「Lin bay好油」林姓版主因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭側翼網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全。桃園地檢署晚間指出，經追查發現一名許姓被告，利用臉書假帳並以VPN方式發布恐嚇訊息，向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署指出，重大刑案專組檢察官指揮內政部警政署刑事警察局及桃園市政府警察局刑事警察大隊，偵辦「Linbay好油」版主遭人恐嚇案件，自上個月23日立案以來，積極追查，發現被告使用臉書假帳號，特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體，以VPN方式，躲避追查。

經檢警鍥而不捨積極蒐證，查得被告真實身分後，桃園地檢署今上午持法院搜索票，搜索許姓被告租屋處，並通知到案說明，經檢察官訊問後，認許姓被告涉嫌刑法第220條第2項、第216條、第210條行使偽造準私文書、同法第305條恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，於今晚10點向法院聲請羈押並禁止接見。

農業粉專「Lin bay好油」林姓版主（左）因踢爆巴西蛋遭恐嚇，日前於直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。圖／取自黃國昌YouTube頻道「國昌直播SP」
農業粉專「Lin bay好油」林姓版主（左）因踢爆巴西蛋遭恐嚇，日前於直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。圖／取自黃國昌YouTube頻道「國昌直播SP」

恐嚇 警察

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