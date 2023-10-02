抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

農業粉專「Lin bay好油」林姓版主因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭側翼網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全。桃園地檢署晚間指出，經追查發現一名許姓被告，利用臉書假帳並以VPN方式發布恐嚇訊息，向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署指出，重大刑案專組檢察官指揮內政部警政署刑事警察局及桃園市政府警察局刑事警察大隊，偵辦「Linbay好油」版主遭人恐嚇案件，自上個月23日立案以來，積極追查，發現被告使用臉書假帳號，特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體，以VPN方式，躲避追查。