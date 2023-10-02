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影／強力擴檢條通商圈後再傳砍人案 中山警：持續掃蕩不法
台北市中山警分局上月因轄內「條通商圈」傳有黑幫勢力現形，飲酒店有員工遭擄恐嚇，不敢報警，曾大動作擴檢清查，近日又傳出砍人、鬥毆案，警方直至中秋節當晚仍規劃臨檢，淨化治安，強調後續會將持續壓制不法。
警方調查，25歲鄧男欠24歲劉男5萬元，9月24日凌晨帶著現金及一把菜刀，搭乘白牌計程車前往條通商圈內談判，卻發現劉男與其友人24歲楊男在某店家內飲酒，自認遭暗算，出言挑釁。
楊男見狀不滿，欲將鄧男拖下車，鄧男憤而拿出預藏的菜刀揮砍，楊男左手臂中刀，肌腱斷裂，血濺當場，員警獲報立刻到場逮人，並協助楊男送醫治療，詢後依殺人未遂罪嫌將鄧男送辦。
另，32歲高男凌晨在條通商圈內飲酒，酒醉後與26歲孫男、34歲楊男、26歲宋男發生口角，4人當街拉扯、互毆，高男全身多處受擦挫傷，事後提告傷害罪，孫等3人皆遭依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。事件雖發生於今年6月，但相關案情、影像近日被民眾上傳網路，引起關注。
媒體上月報導，有結婚來台的外籍女子「娜娜」（化名），在條通商圈飲酒店內陪酒，跳槽他店後遭黑衣人擄走恐嚇，不准將原家店熟客帶走，否則「看要吃子彈還是活埋」。
對此警方大動作臨檢，當時強調條通商圈「每一條都會查」，同時呼籲若有民眾受害，應勇敢報警處理；直到中秋節當晚，警方仍規劃臨檢勤務，清查條通商圈內所有治安顧慮場所，淨化治安環境，針對仍有砍人、鬥毆案發生，警方說，持續掃蕩，若有不法定將究辦。
員警說，條通商圈商業活動頻繁，警方列管飲酒場所多達314家，「人多案件就多」，執行高強度的臨檢，店家大多配合，零星店家在擴檢期間未營業，中秋節當晚也全數清查完畢：但期間也發現商圈內有不少處所被做為私人招待所，臨檢時不得其門而入，後續還需要追蹤，避免形成治安死角。
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