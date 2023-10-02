快訊

抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

亞運棒球／林昱珉承認騙了大家 「早就知道要對南韓」

亞運棒球／林安可、林子豪敲關鍵安 吳總笑答：今天統一獅最好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／強力擴檢條通商圈後再傳砍人案 中山警：持續掃蕩不法

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山警分局上月因轄內「條通商圈」傳有黑幫勢力現形，飲酒店有員工遭擄恐嚇，不敢報警，曾大動作擴檢清查，近日又傳出砍人、鬥毆案，警方直至中秋節當晚仍規劃臨檢，淨化治安，強調後續會將持續壓制不法。

警方調查，25歲鄧男欠24歲劉男5萬元，9月24日凌晨帶著現金及一把菜刀，搭乘白牌計程車前往條通商圈內談判，卻發現劉男與其友人24歲楊男在某店家內飲酒，自認遭暗算，出言挑釁。

楊男見狀不滿，欲將鄧男拖下車，鄧男憤而拿出預藏的菜刀揮砍，楊男左手臂中刀，肌腱斷裂，血濺當場，員警獲報立刻到場逮人，並協助楊男送醫治療，詢後依殺人未遂罪嫌將鄧男送辦。

另，32歲高男凌晨在條通商圈內飲酒，酒醉後與26歲孫男、34歲楊男、26歲宋男發生口角，4人當街拉扯、互毆，高男全身多處受擦挫傷，事後提告傷害罪，孫等3人皆遭依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。事件雖發生於今年6月，但相關案情、影像近日被民眾上傳網路，引起關注。

媒體上月報導，有結婚來台的外籍女子「娜娜」（化名），在條通商圈飲酒店內陪酒，跳槽他店後遭黑衣人擄走恐嚇，不准將原家店熟客帶走，否則「看要吃子彈還是活埋」。

對此警方大動作臨檢，當時強調條通商圈「每一條都會查」，同時呼籲若有民眾受害，應勇敢報警處理；直到中秋節當晚，警方仍規劃臨檢勤務，清查條通商圈內所有治安顧慮場所，淨化治安環境，針對仍有砍人、鬥毆案發生，警方說，持續掃蕩，若有不法定將究辦。

員警說，條通商圈商業活動頻繁，警方列管飲酒場所多達314家，「人多案件就多」，執行高強度的臨檢，店家大多配合，零星店家在擴檢期間未營業，中秋節當晚也全數清查完畢：但期間也發現商圈內有不少處所被做為私人招待所，臨檢時不得其門而入，後續還需要追蹤，避免形成治安死角。

針對「娜娜」案，警方大動作臨檢，強調條通商圈「每一條都會查」，同時呼籲若有民眾如「娜娜」受害，應勇敢報警處理。記者李隆揆／攝影
針對「娜娜」案，警方大動作臨檢，強調條通商圈「每一條都會查」，同時呼籲若有民眾如「娜娜」受害，應勇敢報警處理。記者李隆揆／攝影
楊男見狀不滿，欲將鄧男拖下車，鄧男憤而拿出預藏的菜刀揮砍，楊男左手臂中刀，肌腱斷裂，血濺當場，員警獲報立刻到場逮人，並協助楊男送醫治療，詢後依殺人未遂罪嫌將鄧男送辦。記者李隆揆／翻攝
楊男見狀不滿，欲將鄧男拖下車，鄧男憤而拿出預藏的菜刀揮砍，楊男左手臂中刀，肌腱斷裂，血濺當場，員警獲報立刻到場逮人，並協助楊男送醫治療，詢後依殺人未遂罪嫌將鄧男送辦。記者李隆揆／翻攝

中秋節 臨檢 鬥毆

延伸閱讀

彰化縣警局中秋節調動人事成話題 局長張國雄說話了

桃園千名移工連假舞廳狂歡 警臨檢查獲逾700人涉毒

北市俏女警遭羈押 交往複雜涉非法查個資 中山警自檢搜索

金山中山溫泉公園內偽出國 一棟日式建築原來是這功用

相關新聞

太魯閣事故車廂新發現遺骨 已發還10名罹難者家屬

太魯閣號事故逾2年，近日卻在事故車廂發現遺骨。花蓮地檢署今天指出，經鑑識37件遺骨，分別為10名罹難者所有，遺骨及鑑定報...

影／強力擴檢條通商圈後再傳砍人案 中山警：持續掃蕩不法

台北市中山警分局上月因轄內「條通商圈」傳有黑幫勢力現形，飲酒店有員工遭擄恐嚇，不敢報警，曾大動作擴檢清查，近日又傳出砍人...

屏東中秋槍擊案槍手遭羈押禁見 接應共犯5萬元具保

屏東市中秋連假首日街口發生槍擊案，51歲張姓男子搭乘31歲余姓男子的車子，在和平路與光復巷口前攔下31歲沈姓男子的車，朝...

苗栗苑港驚傳男子墜橋身亡 警方採證調查中

苗栗縣苑裡漁港港區前，今天下午4點多驚傳有一男子從西濱公路高架路面上墜橋，警方獲報到場發現該男子已明顯死亡，目前警方正現...

影／竹聯幫弘仁會小組長暴力討債 拘禁被害人在酒店包廂圍毆

竹聯幫仁堂弘仁會台北分會小組長孫姓男子涉暴力討債，將被害人整晚拘禁在酒店包廂圍毆，還曾赴已故債務人的告別式「施壓」。刑事...

桃園千名移工連假舞廳狂歡 警臨檢查獲逾700人涉毒

桃園火車站前一處外籍移工舞廳涉毒，桃園市政府警察局接獲情資，昨凌晨動員上百名警力到舞廳臨檢，當場查出多種毒品及器具，並查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。