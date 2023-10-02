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太魯閣事故車廂新發現遺骨 已發還10名罹難者家屬

中央社／ 花蓮縣2日電

台鐵太魯閣事故造成49人死亡、300餘人受傷。圖／聯合報系資料照片
台鐵太魯閣事故造成49人死亡、300餘人受傷。圖／聯合報系資料照片
太魯閣號事故逾2年，近日卻在事故車廂發現遺骨。花蓮地檢署今天指出，經鑑識37件遺骨，分別為10名罹難者所有，遺骨及鑑定報告書，經與家屬逐一聯繫後，已全數發還。

太魯閣事故車廂發現疑似被害人骨骸共44件，其中37件經鑑識與10名罹難者相符，花蓮地檢署向桃園、基隆地檢署調取鑑定資料，依照行政院會議結論，逐一聯繫罹難者家屬，經台東地檢署、犯罪被害人保護協會及台鐵局協助，陸續完成發還作業。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩接受中央社記者訪問時指出，新發現遺骨多數為小塊遺骨，鑑識過程損耗不少，實際取回共9件遺骨，分別為3名罹難者所有，經聯繫家屬後，1名罹難者家屬親自領取，另2名罹難者遺骨則依家屬意願送至台東地檢署，協助交付給罹難者家屬。

針對已無遺骨可發還者，蔡勝浩指出，每份遺骨經鑑識後都有證明文件及照片，依照家屬意願，分別以親送或雙掛號郵寄等方式送達，目前已全數發還完成。

花蓮 車廂

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