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影／竹聯幫弘仁會小組長暴力討債 拘禁被害人在酒店包廂圍毆
竹聯幫仁堂弘仁會台北分會小組長孫姓男子涉暴力討債，將被害人整晚拘禁在酒店包廂圍毆，還曾赴已故債務人的告別式「施壓」。刑事局查獲9人依組織犯罪防制條例等罪移送，法院裁定孫等2人各20、10萬元交保，1人被通緝解送歸案，檢方命其他人3至5萬元交保。
警方調查，32歲孫姓男子曾被查獲毒品、恐嚇取財案，去年7月約一名男子至台北市林森北路某酒店喝酒，以被挖角小弟為由，將該男及其妻子、男性友人拘禁在包廂，孫等20多人徒手毆打、持短刀恐嚇，要求支付6百萬元，3名被害人遭囚整夜，凌晨趁犯嫌酒醉逃跑。
孫受託追討賭債1千7百萬元，因債務人過世，今年2月率10多人趁債務人的胞兄開車返家，在車道口圍堵，被害人不敢下車，警方獲報到場調查；隔天孫等人又赴桃園市殯儀館，在債務人的告別式捻香向家屬「施壓」，因警方接獲情資到場而未滋事。
刑事局偵一大隊第一隊蒐證，上月20、21日在台北、新北、台中市及花蓮縣搜索犯嫌住處，拘提孫等8人及逮捕一名因傷害、詐欺案被判刑5年通緝犯，其中徐姓男子是弘仁會台北分會成員；孫為滅證，從台中租屋處8樓將手機丟下樓，警方查扣數位鑑識。
對涉案事證，孫均稱忘記了，小弟多坦承犯行，稱受他指使。警方查扣10多包毒品咖啡包、少量大麻及K他命、開山刀及棍棒，詢後依組織犯罪、私行拘禁、恐嚇取財、傷害、毒品罪移送，檢方聲押孫及呂姓男子，法院裁定各20、10萬元交保。
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