桃園千名移工連假舞廳狂歡 警臨檢查獲逾700人涉毒

桃園火車站前一處外籍移工舞廳涉毒，桃園市政府警察局接獲情資，昨凌晨動員上百名警力到舞廳臨檢，當場查出多種毒品及器具，並查獲疑似涉毒越南籍移工700多人，數量相當驚人。警方表示，該舞廳為遭列管的特定營業場所，對外宣稱積極配合執行毒品防制措施，卻仍有涉毒情形，將予以裁罰，情節重大者予以勒令歇業。

桃園市警局刑事警察大隊與桃園分局近日就桃園市列管的營業場所及外籍移工涉毒熱點加強蒐報，報請桃園地檢署指揮偵辦，昨凌晨動員上百名警力於桃園區大同路一處移工舞廳實施搜索掃蕩，現場查扣K盤1個、K管7支、新興毒品果汁包3包、搖頭丸1顆、刮卡3張、毒品粉末4包及殘渣袋1只，並查獲疑似涉毒越南籍移工700多人，其中失聯移工37人。

桃園分局指出，每周六日及連假期間夜間均針對移工易聚集舞廳、餐廳等場所規劃執行專案臨檢勤務。前年3月及12月皆對該移工舞廳違反防疫規定進行行政通報裁處；今年3月則對該移工舞廳違反容留人數進行行政通報裁處。針對店家多次違反規定，將陳報市府建請停止營業。

桃園市警局強調，緝毒為警察重點工作之一，對於毒品犯罪零容忍，持續針對涉毒營業場所加強掃蕩，並運用第三方警政結合桃園市政府主管機關予以裁罰，情節重大者予以勒令歇業，全力遏止毒品透過營業場所散布危害國人身心健康，也呼籲相關業者切勿以身試法。

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