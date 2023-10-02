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男子深夜駕車違規遭攔查 起獲57公克K毒法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

24歲朱姓男子昨天凌晨零點多，駕車行經台南市府前路與永華一街口，因跨越雙黃線行駛違規為巡邏員警發現攔查。警方在車內中央扶手箱內發現1只黑色手提袋，內放有K他命24包共重57公克，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方調查， 朱姓男子9月30日夜間到台南市區舞廳歡唱後準備駕車返家，行經府前路與永華一街口時因跨越雙黃線違規為警注意而攔下。下車受檢時除神情慌張且急著要關閉車窗，也為員警察覺有異來盤詢身分。

員警一開始以為其酒後駕車，但詢問中除發覺其神情緊張，身上及車內都散出濃厚毒品異味，且經查明所駕駛汽車為其所買來代步使用權利車輛。

警方以手電筒照射下，果然在駕駛座下腳踏板發現1只K盤且內有毒品殘渣，也讓朱男洩氣般地乖乖配合調查並自中央扶手箱拿出1只黑色手提袋，內放有扣毒品K他命24包，重57公克，全案調查後將其依涉嫌毒品危害防制條例送辦。

台南市警二分局表示，員警在連假期間落實巡邏勤務，線上執勤認真詳予注意周邊可疑人事，進而攔檢深入查究，進而起獲大量毒品案，執勤辛勞足為嘉許。也提醒毒品嚴重戕害身體健康，切勿沾染毒品惡習。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

24歲朱姓男子涉嫌持K他命24包共重57公克，警詢後被依毒品危害防制條例罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
24歲朱姓男子涉嫌持K他命24包共重57公克，警詢後被依毒品危害防制條例罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南

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